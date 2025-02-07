必治妥施貴寶今年財測悲觀 2027年前削減20億成本

必治妥施貴寶表示將在2027年底前削減20億元成本，擴大其持續的成本節約力道，規劃長期成長之路。

該公司表示，節約資金將透過組織變革和精簡營運來推動，並將使公司能夠投資於有望帶來成長的新科學和藥品品牌。

這家製藥巨頭仍規劃在2025年底削減15億元成本，並將這筆資金投入藥物開發。該公司去年4月首次宣布削減成本，並在6日公告中進一步擴大削減範圍。

該公司正準備彌補即將失去市場獨占權的暢銷治療藥物的收入損失，其中包括其重磅血液稀釋劑Eliquis和癌症 免疫療法Opdivo。

此外，必治妥施貴寶發布的2025年全年業績財測未達到華爾街 的預期，因為該公司的一些成熟藥品面臨著來自更便宜的學名藥競爭。其中包括4種針對不同癌症的藥物：Revlimid、Pomalyst、Sprycel和Abraxane。

必治妥施貴寶預計全年營收約455億元，低於LSEG調查分析師預期的473.6億元。該營收預期也反映預計外匯將帶來的約5億元負面影響。

該製藥商預計調整後每股獲利在6.55至6.85元之間。LSEG調查的分析師預計調整後每股獲利為6.92元。

雖然前景不佳，必治妥施貴寶仍指出，受Eliquis和所謂的「成長組合」藥物推動，該公司第4季營收和調整後獲利超出預期。

第4季淨利為7200萬元，合每股4分。相較之下，去年同期為淨利18億元，合每股87分。剔除某些項目，調整後每股獲利為1.67元。營收較去年同期成長8%達到123.4億元。

Eliquis本季銷售額達32億元，較去年同期成長11%，高於StreetAccount分析師預期的30.3億元。

這個與輝瑞共享的血液稀釋劑預計在2028年將失去市場獨占權。在與聯邦政府談判後，Eliquis的藥品新協商價格將對某些醫療保險 患者生效，屆時該藥的銷售也可能自2026年起受到打擊。