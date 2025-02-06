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迪士尼靠「海洋奇緣2」大賺 填補國內樂園虧損

財經新聞組／綜合報導

迪士尼上季獲利大幅超過華爾街預期，這得益於動畫電影續集「海洋奇緣2」的強勁假日票房表現、以及該公司串流媒體業務利潤的成長。

娛樂業務的強勁表現抵消了迪士尼國內主題樂園的下滑；這些樂園受到佛州颶風海倫和米爾頓的影響。由公園主導的體驗部門還承擔12月迪士尼寶藏遊輪相關的約7500萬元費用。

迪士尼截至12月當季調整後每股獲利成長44%至1.76元，超過LSEG調查24位分析師每股1.45元的普遍預期。

本季營收成長5%至246.9億元，略高於分析師預測的246.2億元。營業獲利較上年同期成長31%至51億美元。

展望未來，迪士尼預測2025財年調整後每股獲利將較前一年實現「高個位數」成長，串流媒體娛樂部門的營業獲利將增加約8.75億元。

迪士尼包括電影、電視和串流媒體的娛樂部門營業獲利本季增至17億元，幾乎是去年同期的兩倍，部分源自「海洋奇緣2」的強勁表現。

這部動畫續集在今年1月馬丁路德金紀念日周末的票房收入突破10億元，成為第4部達到這個票房里程碑的迪士尼動畫電影。

迪士尼的傳統電視業務持續下滑。有線電視網的營業獲利下降11%至11億元。

該公司旗艦串流影音服務Disney+的訂閱用戶數量較上季下滑1%至1.246億。該公司曾警告，由於10月開始調漲價格，用戶數量將略有下降。該公司還預測第2季Disney+訂閱用戶數量將較第1季略有下降。

Disney+、Hulu和ESPN+本季實現2.93億元的營業獲利，這是該公司連續第三季實現獲利，扭轉了去年同期1.38億元的虧損局面。

包括消費品、郵輪和公園的體驗部門營業獲利基本持平，為31億元。由於颶風和遊輪費用，國內公園的獲利下降了5%，而國際公園的營業收入比去年同期成長了28%。

迪士尼 Disney 颶風

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