PayPal「一鍵式」結帳功能加持 看好全年獲利率成長5%

PayPal預測全年獲利將高於預期，得益於其努力恢復品牌產品的成長、改善定價並加大成本削減力道。

自2023年底上任以來，PayPal執行長克里斯(Alex Chriss)一直專注於高利潤 產品，並宣稱「獲利成長」是公司的新策略。此後PayPal修改了定價方式，不再追求營收加速。

樂觀的前景可能會緩解投資 人的擔憂，主要是針對來自大型科技巨頭和Block等金融科技競爭對手在數位支付領域日益激烈的競爭。

PayPal致力於透過新產品捍衛其主導地位，包括名為Fastlane的「一鍵式」結帳功能，並與Global Payments和Fiserv等公司建立了互惠的合作夥伴關係。

衡量核心業務獲利能力的關鍵指標交易利潤率全年成長7%。

根據LSEG編製的估計，PayPal預計全年調整後獲利將成長每股4.95至5.1元，超過華爾街預期的4.9元。

該公司預計2025年交易獲利率 將成長4%至5%。

在經歷多年業績不平衡後，包括PayPal核心支付服務在內的品牌結帳產品利潤率和獲利能力的提高，將成為這家支付公司2024年的最大功績。

由於美國人不顧對高利率和儲蓄減少的擔憂，在從旅遊到網購等各個方面大肆消費，消費支出也保持了韌性。

雖然美國總統川普政府最近對中國徵收關稅被視為潛在的通膨隱患，但分析師和投資人對今年支付產業的前景持樂觀態度。

PayPal預計第1季調整後獲利將在每股1.15至1.17元之間，高於預期的1.14元。

假期季也吸引了大量購物者，零售商在聖誕節、感恩節、黑色星期五和網購星期一提供大幅折扣。

截至12月31日的第4季，PayPal的淨收入成長4%達到84億元。調整後每股獲利為1.19元，超過預期的1.12元。