Meta傳將大規模人事瘦身 市場看好因DS受惠股價連12漲

Meta 周二股價連續12個交易日上漲，創下上市以來最長連漲紀錄。(路透)

Meta 周二股價連續12個交易日上漲，創下上市以來最長連漲紀錄，據傳這家社群媒體巨人正將臉書 （Facebook）和Messenger團隊合併為一個部門，為下周啟動的大規模裁員做準備。

The Information 引述知情人士報導，Messenger負責人Loredana Crisan 將轉至生成式人工智慧（AI ）部門，而臉書負責人 Tom Alison 將兼管Messenger業務。

據報導，Meta也正調整生成式AI部門，這部門負責該公司的核心AI業務，包括旗艦AI模型Llama及Meta AI助理。

Meta周二股價收漲1%，在這波漲勢中，Meta市值增加約2,400億美元，總市值接近1.8兆美元。

Meta執行長祖克柏上周表示，2025年將是Meta的「重要一年」，看好該公司的AI助理將成為業界最廣泛使用的產品。此外，Meta計劃在2025年投入高達650億美元於AI相關投資。

Meta股價已自2022年11月谷底翻漲近700%，最近DeepSeek 更新AI模型震撼業界，Meta被視為受益者。分析師指出，Meta的Llama系列AI模型採用開放原始碼，類似DeepSeek的做法。

CFRA Research分析師 Angelo Zino說：「Meta展現極高的能力，是科技七雄中唯一專注於開放原始碼模型的公司。至終，DeepSeek模型應能加速AI產品開發，並為Meta帶來更快的投資回報。」