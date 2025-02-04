我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰 美國郵局暫停收送中國、香港包裹

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有1/3人做到

Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話同樣認為，Fed最佳策略就是放慢行動。 (路透)
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話同樣認為，Fed最佳策略就是放慢行動。 (路透)

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周二（4日）表示，美國經濟狀況良好，對於川普政府推出的政策，聯準會（Fed）不必急於反應。同一天，Fed副主席傑佛森在賓州一場學院演講致詞時也說，「我不認為我們需要急著改變立場」。他表示，在充滿不確定的環境裡，Fed調整利率時，應該謹慎行事。

傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話一樣，相信在評估一個正在演變的狀況時，Fed最佳策略就是放慢行動。

傑佛森說，目前他仍預期通膨會繼續下降，不過基於目前環境，「我的預測附帶了高度不確定性」。

戴利（Mary Daly）周二參與加州一個公共事務論壇主辦的小組討論會，她在會中說，「現在有很多不確定性」，不過「我們可以從容觀察現在發生什麼，無論是經濟或是政策上的變化」。

戴利認為，Fed做決策時，「不需要先發制人」。

川普政府上台後，針對關稅、移民、國內稅務、監管法令的種種新作為，如何影響美國經濟，不確定性非常大，戴利等聯準會官員們需要因應。

戴利強調，了解新政策淨效應的重要性，評估效應最終效應需要知道政策的規模、強度、變化的時間等等，但目前這些都還是未知。她說：「如果你根據個別孤立的事件，搶先行動，可能最後決策會犯錯。」

戴利周二另在紐約時報的訪談中提到，她目前仍認同聯準會去年12月所做的預測，亦即，今年將會降息50個基點（2碼）。

聯準會 川普

上一則

Snap財報優且用戶增 CEO評論DeepSeek這樣說

延伸閱讀

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展
向川普妥協？傳巴拿馬擬取消與李嘉誠和記港口的經營合約

向川普妥協？傳巴拿馬擬取消與李嘉誠和記港口的經營合約
川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國
退出聯合國人權理事會 川普：他們管理有問題

退出聯合國人權理事會 川普：他們管理有問題

熱門新聞

塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
馬斯克：川普必將如願關閉教育部

馬斯克：川普必將如願關閉教育部