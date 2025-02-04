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Snap財報優且用戶增 CEO評論DeepSeek這樣說

編譯季晶晶／綜合外電
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Snap周二公布上季營收和獲利雙雙優於市場預期，每日活躍用戶數也大有成長，推動盤後股價一度飆漲12%。(路透)
Snap周二公布上季營收和獲利雙雙優於市場預期，每日活躍用戶數也大有成長，推動盤後股價一度飆漲12%。(路透)

社群媒體應用Snapchat母公司Snap的股價在周二盤後交易中飆漲達約12%，主因是上季營收和獲利優於市場預期，忠實用戶數也大有增長。

Snap上季（第4季）的每日活躍用戶數較一年前增加9%到4.53億人，超出華爾街預期的4.51億。

Snap在致股東函裡表示，「在社群成長和提升參與深度這兩項核心重點上，我們持續取得進展」。

本季（第1季）的每日活躍用戶數預計會是4.59億，比分析師預期的4.583億多。

本季營收預計介於13.25億至13.6億美元間，中間值是13.4億美元，高於華爾街預測的13.3億美元。

在上季，調整後每股盈餘是16美分，高於市場預估的14美分，營收從去年同期的13.6億美元增加14%至15.6億美元，優於分析師預期的15.5億美元。

2022年推出的Snapchat+服務現有1,400萬訂戶，高於第3季報告的1,200萬，占Snap「其他營收」的大部分。這項服務在2024年年增131%，推算「年化營收將遠遠超過5億美元」。

Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）與分析師通話時表示，他對Snapchat+的用戶反應感到滿意，可能考慮提高訂閱價格，高於目前的每月3.99美元。

史匹格也評論了中國DeepSeek的突破性AI模型，指出「資本並非科技產業的長期護城壕溝」。相較於Meta、Alphabet和OpenAI等科技巨擘的類似軟體，DeepSeek的AI模型據稱在開發和運作上更便宜快速。

史匹格補充說：「看到那裡的創新真的很鼓舞人心。這驗證了我們的觀點，隨時間推移，許多模型將繼續商品化，運行效率更高。」

關於TikTok禁令帶來的影響，史匹格表示：「整體環境的不確定性嘉惠我們的業務。」他表示，廣告商和內容創作者都在尋求「多元化」他們所依賴的社群平台，而Snap正幫助他們進行規劃。

該公司的2025年業務重點包括新增廣告位置、贊助內容和其他工具，讓廣告商能以個性化方式接觸到更多用戶；對用戶而言，則是簡化Snapchat的使用體驗。Snap也將「繼續推進我們的機器學習基礎設施，以推升更高品質的廣告互動」。

Snapchat DeepSeek

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