美股最錢線／高盛淡化貿易戰衝擊 德銀悲觀

對於川普 貿易戰下一步走向，華爾街分歧嚴重。高盛樂觀認為，貿易戰不會對美國通膨或GDP產生重大影響，因為這些關稅 可能只是短期措施。

然而德銀則持較悲觀態度，認為川普發動的關稅戰遍及美國44%的進口商品，規模相當於他第一任期全部貿易行動的5倍，構成「布雷頓森林體系崩潰以來最大貿易政策衝擊」。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在其分析報告中表示，雖然前景並不明朗，但針對加拿大和墨西哥 的關稅「可能是短期的」。

他表示，考慮到「潛在的經濟影響以及白宮設定取消關稅的大致條件，關稅更可能是暫時的」。他先前估計，如果對加拿大和墨西哥持續徵收25%的關稅，將使美國有效關稅稅率提高7%，導致核心PCE物價上漲0.7%，GDP下降0.4%。

相較之下，德意志銀行首席外匯策略師沙拉維洛斯(George Saravelos)則悲觀得多。

他在最新報告中警告，縱觀二戰後全球貿易史，這次關稅行動的貿易量1.2兆元已超過1985年廣場協議時期的8600億元，稅率增幅超過1971年尼克森衝擊。但不同於歷史事件的是，這次的政策缺乏多邊協調機制，完全依賴單邊強制力推進。

德銀的模型顯示，若關稅持續超過三個月，加拿大與墨西哥將陷入技術性衰退，其經濟衝擊強度超過英國脫歐。分析師警告，市場需重新定價至少1%的通膨風險溢價，10年期美債實質殖利率可能突破2.5%。

沙拉維洛斯認為，川普迅速執行關稅政策是在為2024財年預算談判製作籌碼。根據《國會預算案應急條款》，關稅收入可直接劃入聯邦帳戶，無需國會批准。他估算，新關稅每年可創造約900億元財政收入，足以抵銷部分軍費成長，「成為白宮繞過國會僵局的『財政變現工具』。」