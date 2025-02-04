牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

泰森食品調升全年銷售財測，因為其牛肉和雞肉產品的強勁需求幫助這家肉類包裝商的第1財季業績超出預期。

該公司還將全年調整後營業收入財測從先前預計的18至22億元調升至19至23億元間，得益於動物飼料價格下跌以及削減成本和精簡運營的努力。

餐廳客流量的逐步恢復正促進該公司對速食和高級餐飲連鎖店的批發供應，而持續的在家用餐趨勢也刺激了對其肉類產品的需求。

這些都有助泰森食品集團銷售額最大業務牛肉需求抵銷了美國牛肉供應緊張導致的持續高價。

泰森食品預計2025財年的銷售額將持平或成長1%；先前的預測是持平或下降1%。

美國玉米和大豆期貨價格在去年觸及2020年低點後出現反彈，但仍相對便宜，這使得泰森飼養肉雞的成本更低。

截至12月28日的第1財季，泰森牛肉部門銷售額成長6.2%，因為牛的體重越來越重，屠宰量也越來越多，價格上漲0.6%，銷量增加5.6%。雞肉銷售量上漲1.5%。

根據LSEG彙編的數據，泰森食品第1財季淨銷售額成長2.3%至136.2億元，高於分析師預計的134.4億元。

經調整後該公司每股獲利1.14元，高於預期的88分。