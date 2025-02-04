我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

泰森食品調升全年銷售財測，因為其牛肉和雞肉產品的強勁需求幫助這家肉類包裝商的第1財季業績超出預期。

該公司還將全年調整後營業收入財測從先前預計的18至22億元調升至19至23億元間，得益於動物飼料價格下跌以及削減成本和精簡運營的努力。

餐廳客流量的逐步恢復正促進該公司對速食和高級餐飲連鎖店的批發供應，而持續的在家用餐趨勢也刺激了對其肉類產品的需求。

這些都有助泰森食品集團銷售額最大業務牛肉需求抵銷了美國牛肉供應緊張導致的持續高價。

泰森食品預計2025財年的銷售額將持平或成長1%；先前的預測是持平或下降1%。

美國玉米和大豆期貨價格在去年觸及2020年低點後出現反彈，但仍相對便宜，這使得泰森飼養肉雞的成本更低。

截至12月28日的第1財季，泰森牛肉部門銷售額成長6.2%，因為牛的體重越來越重，屠宰量也越來越多，價格上漲0.6%，銷量增加5.6%。雞肉銷售量上漲1.5%。

根據LSEG彙編的數據，泰森食品第1財季淨銷售額成長2.3%至136.2億元，高於分析師預計的134.4億元。

經調整後該公司每股獲利1.14元，高於預期的88分。

上一則

高盛：加、墨徵收25%關稅衝擊獲利 恐讓美股下跌5%

下一則

微軟、亞馬遜、Meta轉投客製化晶片 AMD面臨巨大障礙

延伸閱讀

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
黑五、網一交出最佳戰績 目標百貨上修財測

黑五、網一交出最佳戰績 目標百貨上修財測
NFL賽事首度由單一平台全球直播 Netflix首登場無失誤

NFL賽事首度由單一平台全球直播 Netflix首登場無失誤
前拳王泰森與網紅拳手打假拳？ 主辦方駁斥傳聞不實

前拳王泰森與網紅拳手打假拳？ 主辦方駁斥傳聞不實

熱門新聞

新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人