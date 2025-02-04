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保費增、消費者需求轉變 氣候變遷美房市淨值大減1兆

編譯吳孟真／綜合報導
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美國洛杉磯1月初大火，吞噬馬里布海濱。（美聯社）
美國洛杉磯1月初大火，吞噬馬里布海濱。（美聯社）

最新報告指出，氣候變遷恐導致美國房地產價值淨減少1.47兆美元，原因是保費增加和消費者需求轉變，未來30年美國境內料將有數千萬氣候移民，自氣候變遷高風險地區移出。

分析氣候變遷與金融風險關係的非營利研究機構First Street估計，全美無限制風險保險費將在2055年前平均增加29.4%，其中18.4%的增幅是對「目前價格過低」的修正，11%則因氣候風險提高。其中，紐奧良、沙加緬度，以及佛州的邁阿密、傑克遜維爾市和坦帕市，預料將是保險費增幅最高的五大都會地區。

這份報告也預測，逾5,500萬美國人將「在2055年前自發性地遷居至美國境內較不受氣候風險影響的地區」，其中包含2025年的520萬「境內氣候移民」。

儘管經濟成長被視為氣候變遷衝擊地區留住人口的一道防線，但First Street警告，這可能撐不到2055年，因美國一些都會區已到達人口開始淨減少的臨界點。

其中，南部、東南和西部等地快速成長的城市當中，一些高氣候風險的特定地區，其房價增速比風險較低地區的同類型房屋慢。相較下，蒙大拿和威斯康辛等目前美國北部人口較少地區，以及美東部分地區，因對氣候較有防禦力，足以吸收較多的人口，可能是這股趨勢下的贏家。

First Street氣候影響研究主管波特表示，這份報告使用的模型並未納入氣候因應措施，以及通膨和其他市場驅力等因素做考量。他說，該報告最佳用途在於，辨識出因氣候變遷推升保險費、房價貶值和人口變化等情況，遭受最嚴重威脅的地區。

另外，美國消防隊在時隔三周後，日前終於完全控制了洛杉磯伊頓的火勢，這是具象徵意義的里程碑。這場大火燒毀了洛杉磯東部逾1.4萬英畝（57平方公里）的土地。而太平洋斷崖的火勢也完全受到控制。

氣候變遷 保險 洛杉磯

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