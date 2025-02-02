DeepSeek血洗AI股 道瓊點評「科技七雄」 這一家受惠最多

中廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的AI模型，打趴輝達（Nvidia）等一票概念股股價。 （路透）

中廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的人工智慧（AI ）模型，讓輝達（Nvidia）等概念股股價狂瀉。外界憂心先前砸下重金的「科技七雄」，可能落得一場空。但道瓊社分析，AI成本降低，未必會傷害科技巨擘，蘋果可能受惠最多，輝達也有望沾光，但亞馬遜 的雲端 業務或許會受創。

蘋果

蘋果在低成本的AI世界中受益最多，該公司在AI基礎設施與雲端資料中心的支出低於對手、模型研發也落後，近年來頻遭批評。如今看來蘋果對AI開支有所保留，也許反而是先見之明。

美國AI業者若能複製DeepSeek的最佳化技術，帶動更小、更有效率的AI模型崛起，有利蘋果和其他硬體公司。這代表用智慧手機或筆電來運作的更強大模型，有望提前問世。倘若大型語言模型能完全在iPhone上作業，將是蘋果利多，但大型雲端平台可能蒙受損失。

亞馬遜

DeepSeek的發展，雲端業者似乎最受衝擊。能在本地伺服器上運作的AI模型，也許會讓雲端公司的利潤縮水。亞馬遜是公用雲端的先鋒，該公司旗下的雲端運算部門AWS，至今仍是業界領袖，這對亞馬遜來說可能問題尤大。

然而，AI成本降低，也有助亞馬遜的零售電商業務，可提供更好的個人化建議。但投資人敲進亞馬遜股票，往往是看中雲端業務的的高成長與高利潤，不靠雲端運作的低價AI，是該公司的一大挑戰。

輝達

輝達是AI交易的最大贏家，DeepSeek的高效AI，倘若讓AI晶片從短缺轉為過剩，市場擔心Blackwell繪圖處理器（GPU），可能會從該公司的強項變成弱項。

但這個論點忽略了大局，效率增加、壓低AI成本，也正是輝達想要的，可以提高普及率、促成創新應用。許多科技高層因此在過去一周提到「傑文斯悖論」（Jevons paradox），即科技效率改善，通常會提高消費，而非降低開支。

特斯拉

DeepSeek也可望是特斯拉利多。摩根士丹利分析師瓊納斯說，AI從數位世界邁向實體世界之際，特斯拉不只是車廠，也是AI受益者。

專家說，特斯拉主要從事AI應用，開發AI的成本下滑，價值將從基礎模型開發商，轉向打造AI應用的公司。特斯拉基本上是垂直整合的軟體開發商，不會介意AI變便宜。

微軟、字母、Meta

這三家公司在AI軍備競賽的支出，僅次於亞馬遜，但他們可以過度花費，最終仍是贏家。

微軟AI助理Copilot，對許多人來說依舊太貴。AI成本結構降低，有望讓微軟能大砍收費，以加速普及、更快取得AI獲利。而字母和Meta的廣告業務也可因此受益。