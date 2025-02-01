全球股票基金吸金5周新高

截至1月29日當周，全球股票基金投資 激增，主受歐洲股市創紀錄上漲、美國對中關稅預期減弱，以及主要央行進一步降息的前景推動。根據LSEG Lipper的數據，投資人本周向全球股票基金投入152億元，是2024年12月25日以來最大單周淨買入量。歐洲股票基金淨買進金額達56.6億元，帶動區域資金流入：投資人分別加碼美國和亞洲資金55.8億元和30.3億元。同時，全球債券基金連續第5周流入，流入規模達211.4億元。

煉油業務虧損 雪佛龍獲利差

雪佛龍第4季獲利低於華爾街 預期，獲利率 低導致其煉油業務自2020年以來首次虧損。這家美國第二大石油生產商截至12月31日當季總利潤為32.4億元，高於去年同期的22.6億元。然而，受美國燃料銷售疲軟的影響，其調整後每股獲利為2.06元，低於華爾街預期的2.11元。雪佛龍下游業務2024年第4季虧損2.48億元，去年同期為獲利11.5億元。美國和國際市場的獲利率均有所下降，但航空燃料需求疲軟加劇了該公司的國內業務困境。

推新藥上架 艾伯維看好獲利

艾伯維(AbbVie)預測2025年獲利將高於預期，因為較新的免疫藥物Skyrizi和Rinvoq的強勁銷售彌補了其旗艦類風濕性關節炎藥物Humira銷量的大幅下滑；Humira正面臨激烈的市場競爭。根據LSEG彙編的數據，Humira上季銷售額下降49%至16.8億元，降幅大於分析師預期。艾伯維正在推動Skyrizi和Rinvoq上架以抵消Humira銷售下滑的影響，並表示這兩種新藥將在2027年創造超過310億元的收入，比之前的預期高出40億元。

Walgreens中斷逾90年配息

連鎖藥局Walgreens宣布暫停配息，結束該公司90多年來連續向股東每季派發股利的記錄。該連鎖藥局在30日收盤後表示，採取這項措施是為了加強資產負債表並改善自由現金流，公司領導層正努力扭轉陷入困境的業務局面。Walgreens一直在應對處方藥報銷額度減少、成本上漲、持續盜竊以及對通膨敏感、尋求其他地方便宜貨的購物者問題。該公司目前正在執行關閉美國約8500家門市中1200家的前期工作。