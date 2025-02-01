美股最錢線/DeepSeek削弱空間有限 川普才是主角

DeepSeek 的出現擾亂了本周美股 ；史坦普500指數27日市值蒸發了7840億元，但《彭博》的最新調查顯示，投資人認為這家中國人工智慧(AI )新創公司削弱「七巨頭」表現的空間有限。

在260名受訪者中，有88%的人表示，DeepSeek對未來幾周美國科技巨頭的股價幾乎沒有影響。很少人削減由大型科技股主導的史指部位。相反地，根據這項1月28日至30日進行的調查，有59%的受訪者認為真正推動今年美股波動的是川普的政策。

27日的拋售出現一些令人瞠目結舌的表現，AI寵兒輝達的市值蒸發5890億元，創美股史上最大單日市值損失。

然而，除了科技股之外，DeepSeek對整體股市的影響在很大程度上得到控制。史指雖27日下跌1.5%，是10個交易日以來最大單日跌幅；但之後已收復大部分失地。

分析師說，要推翻美股「七巨頭」並不容易，因為這些公司已經能夠根據自己的業務建立起重要的競爭護城河。

話雖如此，27日的拋售仍提醒華爾街，「即使是顛覆者也有被顛覆的風險。」如果企業賺取了超額利潤，那麼無可避免地一定會出現競爭對手，希望從中分一杯羹。

在被問及DeepSeek的出現是否影響投資時，63%的受訪者表示沒有計畫改變史指的部位。超過一半的人表示，本周的拋售被誇大了，因為人們對DeepSeek這款號稱研發成本只有美國產業龍頭一小部分的AI模型表達質疑。

由於受訪者認為川普政府是今年美股表現比AI更大的催化劑，川普的關稅威脅仍是一個揮之不去的未知數。

嘉信理財資深投資策略師戈登(Kevin Gordon)表示：「政策的影響不會是線性的，而會是間歇性的。」不過，他預計今年波動性將上升，因稅收和關稅取消等有利於市場的政策將更多在年底顯現。（財經新聞組）