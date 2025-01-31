iPhone 中國銷量 下降逾11%

蘋果iPhone的大中華地區銷售疲軟，中國大陸衰退11.1%。（路透）

蘋果第一財季總營收成長4%，但iPhone 銷量未達到華爾街的預期，且中國市場銷量下降了11.1%。

截至12月28日當季蘋果營收1243億元，高於預期的1241.2億元；淨利363.3億元，較去年同期的339.2億元成長7.1%；每股獲利2.4元，高於預期的2.35元。

雖然蘋果本季整體銷量有所增加，但備受關注的iPhone銷量實際上同比略有下降。12月當季是iPhone 16銷售的第一個完整單季，蘋果在本季發表了針對該設備的App le Intelligence AI套件。

蘋果iPhone銷量低於LSEG預期，是該公司自2023財年第一季財報後兩年來差距最大的一次。當年蘋果iPhone銷量未達預期是因為中國的生產問題，導致iPhone 14產量不足。

該公司在包括中國大陸、香港和台灣的大中華區表現明顯疲軟。本季中國市場整體銷售額下降11.1%至185.1億元。這是自去年同期下降12.9%以來中國銷售額的最大降幅。

他表示，蘋果中國市場表現差有三個因素：11.1%的降幅中有一半是由於「通路庫存」的變化、Apple Intelligence 尚未在該地區推出、而且在本季結束後，中國發布一項國家補貼，原可刺激一些蘋果產品銷售量。

與去年假期季的低迷銷售相比，蘋果iPad和Mac的銷售量呈現強勁成長。Mac營收成長15%至89.8億元，iPad營收成長15%至80.8億元。該公司的Mac部門創下2022年12月以來的最佳成長。

蘋果的獲利引擎服務部門包括訂閱、保固和授權交易，收入達231.2億元，較去年同期成長14%。庫克表示，該公司訂閱用戶超過10億，其中既包括Apple TV+和iCloud等服務的直接訂閱，也包括透過App Store系統訂閱的第三方應用程式。

該公司穿戴式設備的「其他產品」類別包括Apple Watch、AirPods、Beats和Vision Pro，銷售額較去年同期下降2%至117.5億元。