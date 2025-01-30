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微軟Azure雲端服務成長 低於預期

財經新聞組／綜合報導
微軟Azure和其他雲端服務的營收成長31%，低於上季33%。（路透）
微軟Azure和其他雲端服務的營收成長31%，低於上季33%。（路透）

微軟第2財季業績顯示，Azure雲端運算服務的成長低於預期。

微軟截至12月31日當季，營收年增12.3%至696.3億元，是2023年中期以來的最低成長。淨收入為241.1億元，高於去年同期的218.7億元。每股獲利3.23元，高於預期的3.11元。

包含Azure雲端的智慧雲端部門貢獻了255.4億元的收入。這個數字上漲約19%，但低於StreetAccount調查分析師預測的258.3億元水平。

Azure和其他雲端服務的營收成長31%，低於上季33%。執行長納德拉在財報聲明中表示，微軟目前人工智慧的年化收入為130億元。

在第2財季的成長中，有13%來自人工智慧。微軟並未揭露Azure的美元收入。StreetAccount調查的分析師預計該公司成長率為31.1%。

微軟包括Office生產力軟體訂閱和LinkedIn的生產力和業務流程部門收入為294.4億元，上漲13.9%，高於StreetAccount預測的288.9億元。

包括Windows、Bing、Surface和Xbox在內的個人化運算部門實現146.5億元的營收，與去年同期持平，高於StreetAccount預期的142.9億元。

設備銷售額以及來自設備製造商的Windows作業系統授權證銷售額成長了4%。

該公司第2財季資本支出不包括融資租賃為158億元。Visible Alpha調查的分析師平均預期為157億元。

微軟的「其他支出」項目中有22.9億元。微軟財務長胡德(Amy Hood)去年10月預計「其他支出」為15億元，主要是因為微軟承擔OpenAI的損失；微軟至今已向OpenAI投資近140億元。

微軟在第2財季宣布推出Windows 365 Cloud Link，這是一款企業員工可以用來存取儲存在雲端的應用程式和檔案的個人電腦。除了對OpenAI的現有支援之外，該公司的GitHub部門宣布支援Anthropic和谷歌的人工智慧模型和聊天機器人。微軟也在本季向OpenAI額外投資了7.5億元。

微軟 雲端 OpenAI

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