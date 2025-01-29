我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普查克柏格言和內幕 Meta付高額和解金進核心圈

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

編譯盧思綸／即時報導
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，華爾街日報29日刊登一則公開信，由一群自稱網路內容創作者致信OpenAI執行長奧特曼，大酸這是ChatGPT竊取別人成果「遭受報應」，重提ChatGPT「撞聲」好萊塢女星史嘉蕾喬韓森事件，直言OpenAI同樣迴避訓練數據的問題。

這封公開信署名為「世界各地的文字工作者、藝術家、電影創作者等」，開頭先調侃OpenAI指控DeepSeek擅自使用其AI工具打造、訓練自己的產品一事「很有趣」。

信中寫道：「嗯，竊取別人的成果！那句話怎麼說來著？因果報應是......（Karma’s a...）。你懂的，如果你不理解，GPT-4可以為你補全這個句子」

儘管致信者話接著肯認OpenAI、奧特曼努力彌補那些為創造ChatGPT模型提供燃料的人，包含與各家新聞媒體、出版商達成協議，諸如華爾街日報、金融時報等。不過，還有許多藝術家和組織正在對公司提起訴訟。隨後來一句：「那麼，史嘉蕾喬韓森的事情如何了？」

致信者到此話鋒一轉表示：「但是你依然迴避關於訓練數據的問題。記得你的前技術官被問到使用YouTube數據時，她回答『我其實不確定』。」

信中再問及OpenAI提出的「媒體管理人工具」（Media Manager），承諾創作者和內容所有者可以表達「希望自己的作品如何被納入或排除在機器學習研究和訓練中」。但是，當一名華爾街日報專欄記者問及此事，產品官維爾（Kevin Weil）卻回答：「我們還在努力開發，有更多可以說的時候會再說。」

最後，致信者拋下一句：「如果DeepSeek開發一套讓你能選擇自己數據不被使用的工具，我們想你應該會......現在就想要它吧。」

信中還附言：「隨意用這封信訓練你的AI吧。看吧？許可！」

AI OpenAI DeepSeek

上一則

準商務部長暗示加墨關稅仍有變 油價下跌

延伸閱讀

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
巨富安巴尼注資 擬在印度蓋全球最大資料中心

巨富安巴尼注資 擬在印度蓋全球最大資料中心
馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人
川普宣布3公司砸5000億投資AI 馬斯克潑冷水：他們沒錢

川普宣布3公司砸5000億投資AI 馬斯克潑冷水：他們沒錢

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10
中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型。路透

DeepSeek自我審查 外媒：迴避中國侵台、天安門議題

2025-01-27 15:16

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？
白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪