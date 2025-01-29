波音去年虧損118億 4年來最大

波音 公司執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)制訂了一項復甦計畫；在這家飛機製造商連續第4年虧損後，投資人急切地尋求答案。

波音公司2024年最後三個月虧損38.6億元，其商用飛機部門以及國防和航太業務的費用約為30億元，涵蓋從波音767到KC-46加油機再到延期交機的兩架將成為空軍一號的747飛機。

波音公司上周發布的初步業績顯示，虧損和營收低於分析師的預期。

該公司全年虧損總額達到118.3億元，為2020年以來的最大虧損；當年該公司正努力應對其最暢銷的飛機737 Max在兩起致命墜機事故和新冠疫情 之後停飛的問題。

奧特伯格在一份員工備忘錄中表示：「雖然這是充滿挑戰的一年，但隨著我們共同努力扭轉公司局面，我們看到令人鼓舞的進展跡象。」

該公司上季調整後每股虧損5.9元，高於預期每股虧損3元；營收152.4億元，低於預期的162.1億元

該公司上次獲利是在2018年。除了空難事故和疫情衝擊外，該公司還 面臨製造瑕疵和成本暴漲的影響；而去年初還發生一場差點造成災難的飛機事故。

波音公司上周表示，正如預期的那樣，其業績受到近兩個月的機械師罷工 的影響；罷工導致該公司大部分飛機製造程過停工，延長了向客戶的交機時間，而客戶只有在收到飛機時才需支付大部分款項。波音公司預計第4季將虧損35億元，這對原本應該轉虧為盈的一年來說是一個艱難的結局。

罷工結束後，波音公司於12月恢復了737 Max飛機的生產，並於本月初重啟尚未獲得美國聯邦航空局(FAA)認證的777X飛機的試飛。波音公司也正在努力認證Max 7和Max 10飛機，分別是單走道Max系列中最小和最大的機型。