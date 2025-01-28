即使川普開綠燈「盡情鑽探」 油商仍節制支出

雖然美國總統川普呼籲油商「盡情鑽探」(drill, baby, drill)，但華爾街預計2025年美國石油 和天然氣公司仍將控制支出，並繼續專注於創造股東回報。

大型石油公司本周開始公布第4季業績，而未來一年的前景應該會反映出川普的擴大油氣產能與投資 人預期之間的不一致。近年來，石油業致力於透過使用更有效率的技術而非鑽探大量新井來降低成本、提高產量。

隨著疫情後需求反彈逐漸結束以及中國經濟陷入困境，生產商還必須應對全球油價 下跌。

根據美國能源資訊署(EIA)的數據，指標布蘭特原油價格預計2025年平均為每桶74元，低於2024年的81元。

總體而言，對於美國探勘和生產領域，豐業銀行分析師預計今年各公司的產量成長率將達到5%，而資本支出將與去年同期持平或略有下降。

埃克森美孚是個例外，因該公司計劃大幅增加產量。這家美國最大石油公司計劃在2030年將其頂級頁岩油田二疊紀的產量提高2倍以上，並在圭亞那的產業基金每天抽取130萬桶石油。

Tortoise Capital資深投資組合經理人桑梅爾(Rob Thummel)表示：「預計大多數石油和天然氣生產商在資本支出方面仍將十分節制。」「然而，如果大宗商品價格過高，減少監管將使鑽探活動更容易增加。」

巴克萊分析師在研究報告中表示，預計將於31日公布業績的雪佛龍今年產量將成長約3%，2026年將成長中個位數。

RBC Capital Markets分析師在報告中表示，該公司採取保守的策略，已走出對新項目進行大量投資的階段，目前正在產生現金。桑梅爾補充指出，雪佛龍也可能宣布股利較上年增加至少5%，因為先前的股利增幅一直在6%至8%之間。

根據LSEG彙編的數據，雪佛龍獲利預計將達38.7億元，較去年同期的64.5億元有所下降。