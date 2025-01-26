我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普總是批評經濟數據「造假」 這其實很危險

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出黃色異物

川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾本周的記者會可能會搶走川普的風頭。(路透)
Fed主席鮑爾本周的記者會可能會搶走川普的風頭。(路透)

聯準會（Fed）將於本周三公布2025年首次決策，勢必對美國股市漲勢帶來波折。投資人擔心，川普總統的政策可能導致 Fed 抑制通膨更加棘手，進而延後降息計畫，成為美股多頭走勢的一大障礙。

美股上周創下1985年以來美國總統就職首周最佳表現。投資人消化川普在加密幣、移民及能源等領域的首波措施，川普也宣布一項價值5,000億美元的「Stargate」人工智慧基礎建設，帶動標普500指數開年再創歷史新高。

不過，新政府才上台帶來的一大意外，大概是尚未宣布具體的關稅政策。關稅一直是川普競選承諾的主軸，早已在選後引發金融市場波動，並被視為降低通膨的潛在障礙。

隨著金融市場焦點轉向通膨與利率展望，Fed主席鮑爾本周的記者會可能會搶走川普的風頭，提醒市場當家的另有其人。

Northern Trust財富管理業務執行副總裁暨投資長尼克森（Katie Nixon）說：「本週究竟是鮑爾還是川普主導市場？我認為兩人的互動是環環相扣的，」「...鮑爾顯然會受到川普和他實際推行政策的影響。不過，市場將密切關注川普每一次的發言，而這些發言可能會對市場波動產生非常大的影響。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）預料在本周將按兵不動，並將利率維持在目前4.25%至4.50%的水準。尼克森接受MarketWatch 訪問時表示，決策者認為經濟尚未在通膨方面「持續取得正面進展」，而華盛頓關稅政策的不確定性則成為Fed按兵不動的「關鍵砝碼」。

值得注意的是，從最近 Fed 釋出的訊息來看，有些決策者認為川普解除管制、移民、關稅及減稅政策計畫，可能會對通膨帶來上行風險。同時，新政府也迅速對 Fed 施壓，川普上周表示，他會施壓降息，目標是讓美國經濟進入「超速發展」的狀態。

Empower首席投資策略師諾頓（Martha Norton）說：「總統對利率有定見，也希望自己的觀點能反映在Fed政策中，這並什麼稀奇的事。不過，鮑爾已經非常明確強調要保持央行的獨立性。」

儘管川普某些政策像是減稅和解除管制可望提升企業獲利，但也有人擔心這些政策可能會推升市場對企業獲利的期待，企業達標的門檻也會更高。

與此同時，投資人也有必要將獲利預期與價位「並列比較」，因為Fed更長時間維持較高利率的政策可能導致公債殖利率攀升，進而對股價形成壓力。

諾頓說：「較高的殖利率最終應該會壓低股價，但較高的企業獲利成長可能會帶動股價上漲，因此今年價位與獲利之間將出現一場拉鋸戰。」

川普 殖利率 投資

上一則

川普總是批評經濟數據「造假」這其實很危險

延伸閱讀

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象
川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離

川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離
TikTok未來何去何從？川普曝已多方商討收購 預計30天內給答案

TikTok未來何去何從？川普曝已多方商討收購 預計30天內給答案

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普。美聯社

川普2.0政策變數多 但押注這4種資產準沒錯

2025-01-25 10:18

超人氣

更多 >
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見
持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險

持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險