德州儀器本季業績展望不佳 可見工業晶片需求依然低迷

德州儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望。（路透）

德州 儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望，反映這家美國半導體大廠面臨晶片 需求持續低迷以及擴廠帶來成本上升的壓力。受此消息影響，德州儀器盤後股價下跌3%。

德州儀器周四盤後公布財報，第1季每股純益將介於0.94美元至1.16美元之間，其中值1.05美元明顯低於分析師原估的1.17美元。此外，德州儀器預測第1季營收將落在37.4億至40.6億美元之間，而分析師的平均預估為38.6億美元。

德州儀器表示，整體電子業仍處於低迷狀態，導致該公司營收連續九季下滑，此外，製造支出也擠壓獲利。

德州儀器主要銷售對象為工業設備和汽車製造商，因此業績展望被視為全球經濟的重要風向球。三個月前，德州儀器高層指出，部分終端市場開始擺脫庫存過剩的跡象，但顯然回升的速度不及投資 人所期。

德州儀器執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，工業需求依然疲弱。他在法說會說：「工業自動化和能源基礎設施的需求仍未觸底。」

在汽車領域方面，伊蘭提到中國成長不如以往強勁，也就是說無法靠中國業績抵銷其他地區的疲軟。

伊蘭坦言：「我們尚未見底——容我坦白說。」不過，他也說，德州儀器已經看到「一些亮點」。

與令人失望的業績展望形成對比的是，德州儀器上季業績大幅優於預期。第四季度營收下降1.7%至40.1億美元，仍高於分析師所估的38.6億美元；每股純益為1.30美元，也優於分析師原估的1.21美元。

德州儀器財務長 Rafael Lizardi 表示，該公司目前產能利用率低於滿載，以減低庫存積壓，但有損利潤。

當晶片業減產時，帳目會計入所謂的產能未充分利用的費用。這種狀況會影響毛利率。

工業和汽車市場合計占德州儀器營收約70%。這家晶片製造商主要生產類比晶片與嵌入式處理器，這是半導體的一大類型。雖然這些晶片能執行重要功能，譬如在電子裝置內進行電力轉換，但售價遠不及專注於人工智慧的輝達（NVIDIA）甚至是英特爾（Intel）的晶片。

此外，德州儀器的晶片通常不需要最先進的製程技術。即使如此，該公司仍在美國積極展開擴建和升級計畫。這些支出短期內對獲利造成壓力，但德州儀器表示，這類投資長期有助於降低成本，並提升和中國競爭對手的競爭力。