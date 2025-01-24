我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股高處不勝寒 美股對美債達到「達康泡沫」最膨風水準

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵 稱習近平極具野心

德州儀器本季業績展望不佳 可見工業晶片需求依然低迷

編譯劉忠勇／綜合外電
德州儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望。（路透）
德州儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望。（路透）

德州儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望，反映這家美國半導體大廠面臨晶片需求持續低迷以及擴廠帶來成本上升的壓力。受此消息影響，德州儀器盤後股價下跌3%。

德州儀器周四盤後公布財報，第1季每股純益將介於0.94美元至1.16美元之間，其中值1.05美元明顯低於分析師原估的1.17美元。此外，德州儀器預測第1季營收將落在37.4億至40.6億美元之間，而分析師的平均預估為38.6億美元。

德州儀器表示，整體電子業仍處於低迷狀態，導致該公司營收連續九季下滑，此外，製造支出也擠壓獲利。

德州儀器主要銷售對象為工業設備和汽車製造商，因此業績展望被視為全球經濟的重要風向球。三個月前，德州儀器高層指出，部分終端市場開始擺脫庫存過剩的跡象，但顯然回升的速度不及投資人所期。

德州儀器執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，工業需求依然疲弱。他在法說會說：「工業自動化和能源基礎設施的需求仍未觸底。」

在汽車領域方面，伊蘭提到中國成長不如以往強勁，也就是說無法靠中國業績抵銷其他地區的疲軟。

伊蘭坦言：「我們尚未見底——容我坦白說。」不過，他也說，德州儀器已經看到「一些亮點」。

與令人失望的業績展望形成對比的是，德州儀器上季業績大幅優於預期。第四季度營收下降1.7%至40.1億美元，仍高於分析師所估的38.6億美元；每股純益為1.30美元，也優於分析師原估的1.21美元。

德州儀器財務長 Rafael Lizardi 表示，該公司目前產能利用率低於滿載，以減低庫存積壓，但有損利潤。

當晶片業減產時，帳目會計入所謂的產能未充分利用的費用。這種狀況會影響毛利率。

工業和汽車市場合計占德州儀器營收約70%。這家晶片製造商主要生產類比晶片與嵌入式處理器，這是半導體的一大類型。雖然這些晶片能執行重要功能，譬如在電子裝置內進行電力轉換，但售價遠不及專注於人工智慧的輝達（NVIDIA）甚至是英特爾（Intel）的晶片。

此外，德州儀器的晶片通常不需要最先進的製程技術。即使如此，該公司仍在美國積極展開擴建和升級計畫。這些支出短期內對獲利造成壓力，但德州儀器表示，這類投資長期有助於降低成本，並提升和中國競爭對手的競爭力。

德州 晶片 投資

上一則

日銀如預期升息1碼至0.5% 是2008年來最高 日圓走升

下一則

塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權 強化蘋果供應商地位

延伸閱讀

荷蘭總理：預計川普將繼續施壓 限制ASML對中國出口

荷蘭總理：預計川普將繼續施壓 限制ASML對中國出口
金融時報：字節跳動今年準備砸逾120億取得AI晶片

金融時報：字節跳動今年準備砸逾120億取得AI晶片
美能靠打壓陸保住霸主地位？

美能靠打壓陸保住霸主地位？
在美建晶片廠 台積：66億美元補助陸續到位

在美建晶片廠 台積：66億美元補助陸續到位

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症