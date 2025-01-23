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亞馬遜退出加拿大魁北克省 關閉倉庫裁員近2000人

中央社／渥太華22日電
亞馬遜宣布退出加拿大魁北克省業務。（路透）
亞馬遜宣布退出加拿大魁北克省業務。（路透）

線上零售巨頭亞馬遜（Amazon）22日宣布退出加拿大魁北克省（Quebec），將於兩個月內關閉當地的倉庫及其他設施，預計近2000人將失業，此舉引發渥太華當局不滿。

綜合法新社與路透報導，魁北克省是亞馬遜在加拿大唯一有工會的據點，代表魁北克拉瓦爾（Laval）倉庫300名勞工的工會表示，這項政策「令人震驚」且「賞了員工一記耳光」，並阻撓了工會與加拿大亞馬遜去年7月開始針對首份團體協約的協商工作。

亞馬遜目前在魁北克省共有七個倉庫及其他設施，負責當地商品的運輸，並聘僱約1700名正式員工和約250名季節性約聘員工。

亞馬遜在聲明中表示最近「重新審視（該公司）在魁北克的運作」，並決定為了長期降低成本，回歸「由當地小型企業支持的第三方配送模式…類似我們在2020年之前的模式」。

未來亞馬遜將從加拿大其他地區設施取得商品並進行包裝，接著交由第三方配送至魁北克的顧客手中。

亞馬遜發言人艾格拉特（Barbara Agrait）向法新社表示，魁北克的設施將於兩個月內關閉，季節性約聘員工的薪資將支付到合約期滿為止，而正職員工在設施關閉後將獲14周的薪資和其他福利。

中央工會（The Central Labour Union）主席森尼維爾（Caroline Senneville）矢言展開抗爭，她在聲明中表示：「22日宣布關閉的相關措施無疑是一次針對中央工會和亞馬遜員工的反工會行動。」

加拿大創新、科學暨工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，他已致電向加拿大的亞馬遜負責人表達政府的失望和沮喪。

亞馬遜 魁北克 加拿大

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