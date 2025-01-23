地緣風險 花旗調升油價 預測

花旗調升對2025年油價的預期，因為以俄羅斯和伊朗為中心的地緣政治風險，但指出油價可能會在今年下半年有所回落。該銀行在報告中表示：「石油前景可能會看到伊朗及俄羅斯和烏克蘭的地緣政治風險加劇和持續，有可能抹去2025年的石油平衡盈餘，但川普政府似乎有意達成交易。 」花旗預計2025年布蘭特原油平均價格將為每桶67元，高於先前預測的62元。該公司還把WTI原油平均價格預測調升至每桶63元，但未透露先前的預測。

車電業者Aptiv分拆配電業務

Aptiv將把其配電系統(EDS)業務分拆為一家新公司。該公司生產一系列電源和訊號分配系統，包括製造現代化、功能齊全的電動車所需的高速資料和電氣元件。此次分拆預計於2026年3月31日完成。Aptiv股東將保留其現有股份，並按比例獲得新EDS公司股票的股利。分拆後，Aptiv將提供完整的感測器到雲端技術堆疊，包括先進的駕駛輔助系統和車艙軟體平台。該公司主要客戶包括底特律三大車商以及福斯汽車和寶馬，為車輛提供關鍵的電氣元件和安全軟體。

保費 增 Travelers獲利超預期

財產和意外險保險 公司旅行者保險公司(Travelers)第4季獲利超過預期，承保業務的強勁表現緩解了巨災損失增加帶來的打擊。強勁的單季業績凸顯出該保險公司業務模式在惡劣天氣條件和金融市場波動中的韌性。本季淨承保保費成長7%至107.4億元，並創下全年433.6億元的紀錄。截至12月31日的當季，旅行者的核心收入為21.3億元，合每股9.15元；上年同期收入為16.3億元，合每股7.01元。LSEG分析師平均預期為每股獲利6.63元。

亞培上季銷售本季財測疲軟

亞培實驗室第1季獲利財測低於華爾街預期，第4季除醫療設備以外其他部門銷售疲軟。該公司預計第1季調整後每股獲利在1.05至1.09元間，低於分析師平均預期的1.11元。第4季營收成長7.2%至109.7億元，但低於LSEG分析師平均預期的110.1億元。預計2025年調整後每股獲利在5.05至5.25元間；而分析師平均預期為5.16元。經調整後，上季獲利為每股1.34元，符合分析師平均預期。