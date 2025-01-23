嬌生收購Intra-Cellular癌症藥物 Q4獲利超出預期

剛以146億元收購神經藥物製造商Intra-Cellular的嬌生 公司第4季銷售和獲利超出華爾街 預期，得益於其癌症藥物銷售暢旺。

該製藥商預計2025年銷售額將在909至917億元之間，調整後每股獲利將在10.75至10.95美元之間。LSEG分析師預計銷售額為909.8億元，每股獲利為10.56元。

嬌生公司第4季銷售額為225.2億元，比去年同期成長5.3%，高於LSEG分析師預期的224.2億元。

經調整後，該公司本季每股獲利2.04元，其中包括收購醫療設備製造商V-Wave的22分費用，較上年同期下降近11%，但高於分析師預期的每股2.01美元。

嬌生公司抗癌藥物的全球銷售額成長19%，其中多發性骨髓瘤治療藥物Darzalex的銷售額超過30億元，較去年同期成長20.9%。

嬌生公司在2023年分拆其消費者部門後，一直在大舉收購，以強化其藥品和設備業務。

去年，嬌生以131億元收購了心臟設備製造商Shockwave Medical。根據嬌生財報，Shockwave本季銷售額為2.58億元，全年銷售額為5.64億元。

嬌生創新藥物部門第4季銷售額為143.3億元，醫療科技部門銷售額為81.9億元，分別較去年同期成長4.4%和6.7%。

嬌生公司重磅牛皮癬治療藥物Stelara的銷售額在第4季下降14.7%至23.5億元。根據LSEG數據，分析師預計銷售額為22.5億元。

全年Stelara帶進103.6億元的收入，占強生2024年569.6億元藥品總銷售額的18%以上。預計今年該藥的年銷售額將下降至約70億元。

Darzalex的年銷售額為116.7億元，成為嬌生最暢銷的藥物。分析師預計今年的銷售額為111.1億元。

該公司的癌細胞 治療藥物Carvykti本季銷售額為3.34億元，全年銷售額為9.63億元。分析師預計當季銷售額為2.8億元，年銷售額為9.08億元。