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資產管理費大增 嘉信理財上季營收53億獲利飆升44%

財經新聞組／綜合報導

經紀公司嘉信理財(Charles Schwab)表示，受資產管理費成長推動，該公司第4季獲利成長44%。

這是新任執行長沃斯特(Rick Wurster)任職後首次公布的業績，並可能為貝廷格(Walt Bettinger)執掌16年後於2024年底退休後該公司的成就拍板定案。

嘉信理財的多元化業務模式涵蓋經紀服務、資產管理、銀行業務和其他金融解決方案，其業績通常反映投資格局的趨勢。

新當選的美國總統川普預計將降低企業稅並放鬆管制，引發市場反彈，從而增加了嘉信理財的資產管理規模以及相應的成本。

截至12月31日的三個月內，總客戶資產增加19%達到10.10兆元。去年11月首次超過10兆元。

嘉信理財透過管理共同基金和ETF所獲得的資產管理和行政費用成長22%達到15.1億元。

嘉信理財在2020年收購TD Ameritrade，今年完成對客戶整合，為其平台帶來超過1700萬個帳戶。財報顯示，其管理投資業務全年淨流入金額創下550億元新高，其中轉換後的Ameritrade客戶占總數的35%左右。

第4季營收年增20%至53億元，超過預期的51.9億美元。調整後每股獲利為1.01元，也超出預期，去年同期為每股0.68元。全年營收成長4%，超過該公司12月提出的3%至3.5%的預期。

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