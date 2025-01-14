美國又將觸及舉債上限 這回財政部現金估夠撐到夏初

財長葉倫去年12月警告，美國可能會在1月14日觸及舉債上限。（美聯社）

美國兩黨對政府支出的爭鬥似乎還沒結束，最新爭議再度面臨舉債上限僵局，財政部 即將啟動「非常規措施」，以免聯邦政府 債務違約，專家估算，財政部手上現金將能撐到夏季初。

美國才剛在去年聖誕節前躲過政府關門命運，國會通過權宜支出法案，維持政府運作到3月底，但緊接著財政部又即將觸及舉債上限。財長葉倫去年12月警告，美國可能會在1月14日觸及舉債上限，可能會在1月14-23日之間動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。

不過，凱投宏觀北美經濟學家桑德斯 （Bradley Saunders）認為，財政部手上現金將足以履行義務到夏季初某個時間點，因為在2023年中的舉債上限僵局後，財政部已建立龐大的現金部位，約為6200億美元，手上的現金緩衝為歷來舉債上限僵局期間最多。美國政府4月也將從每季稅捐收入獲得更多現金。

媒體報導指出，眾院共和黨人的態度為只要淨削減未來十年的強制性支出2.5兆美元，就願意提高舉債上限1.5兆美元。不過，過往經歷顯示，兩黨通常會爭論到最後一刻才達成協議，而且由於美國年度預算赤字為2兆美元左右，提高1.5兆美元只是杯水車薪，桑德斯預期，美國可能又會在2026年春季某個時點觸及提高後的舉債上限。

桑德斯說，美國國會放任財政部違約的機率幾乎是零，因此會再提高舉債上限，只是會在最後一刻才提高。

但摩根史坦利投資策略師桂菈（Monica Guerra）警告，舉債上限協商可能與債務與赤字日增的財政政策憂慮糾結在一起，阻礙共和黨推動政策的步調。

財政部14日表示，2025財政年度第1季（去年10-12月）聯邦預算赤字比一年前擴增39%，提高到創紀錄的7110億美元。聯邦政府上季支出年增39%至創新高的1.8兆美元，收入則年減2%到1.1兆美元。