我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸

美國又將觸及舉債上限 這回財政部現金估夠撐到夏初

編譯簡國帆／即時報導
財長葉倫去年12月警告，美國可能會在1月14日觸及舉債上限。（美聯社）
財長葉倫去年12月警告，美國可能會在1月14日觸及舉債上限。（美聯社）

美國兩黨對政府支出的爭鬥似乎還沒結束，最新爭議再度面臨舉債上限僵局，財政部即將啟動「非常規措施」，以免聯邦政府債務違約，專家估算，財政部手上現金將能撐到夏季初。

美國才剛在去年聖誕節前躲過政府關門命運，國會通過權宜支出法案，維持政府運作到3月底，但緊接著財政部又即將觸及舉債上限。財長葉倫去年12月警告，美國可能會在1月14日觸及舉債上限，可能會在1月14-23日之間動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。

不過，凱投宏觀北美經濟學家桑德斯（Bradley Saunders）認為，財政部手上現金將足以履行義務到夏季初某個時間點，因為在2023年中的舉債上限僵局後，財政部已建立龐大的現金部位，約為6200億美元，手上的現金緩衝為歷來舉債上限僵局期間最多。美國政府4月也將從每季稅捐收入獲得更多現金。

媒體報導指出，眾院共和黨人的態度為只要淨削減未來十年的強制性支出2.5兆美元，就願意提高舉債上限1.5兆美元。不過，過往經歷顯示，兩黨通常會爭論到最後一刻才達成協議，而且由於美國年度預算赤字為2兆美元左右，提高1.5兆美元只是杯水車薪，桑德斯預期，美國可能又會在2026年春季某個時點觸及提高後的舉債上限。

桑德斯說，美國國會放任財政部違約的機率幾乎是零，因此會再提高舉債上限，只是會在最後一刻才提高。

但摩根史坦利投資策略師桂菈（Monica Guerra）警告，舉債上限協商可能與債務與赤字日增的財政政策憂慮糾結在一起，阻礙共和黨推動政策的步調。

財政部14日表示，2025財政年度第1季（去年10-12月）聯邦預算赤字比一年前擴增39%，提高到創紀錄的7110億美元。聯邦政府上季支出年增39%至創新高的1.8兆美元，收入則年減2%到1.1兆美元。

財政部 桑德斯 聯邦政府

上一則

傳黃仁勳赴台前先去中國 NVIDIA未證實保密到家

延伸閱讀

國務卿提名聽證15日登場 魯比歐講稿曝光 痛批中國靠騙成強國

國務卿提名聽證15日登場 魯比歐講稿曝光 痛批中國靠騙成強國
將被馬斯克收購？TikTok回應：純屬編造 中：不回答假設性提問

將被馬斯克收購？TikTok回應：純屬編造 中：不回答假設性提問
美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」

美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」
渣打銀估美聯準會緩降息 調降利率最快要等到6月

渣打銀估美聯準會緩降息 調降利率最快要等到6月

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益

醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」