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財經簡訊

財經新聞組／整理

星座能源266億收購Calpine

星座能源公司(Constellation Energy)表示，將以現金加股票的方式收購私人控股的地熱和天然氣能源公司Calpine Corp，交易價值為266億元。美國能源資訊署(EIA)預計今年的電力需求將升至歷史新高。

星座能源表示該交易預計將於2025年下半年完成，每年可為該公司增加20億元的自由現金流，兩家公司將共同擁有近60千兆瓦(GW)的零排放和低排放發電容量，包括天然氣、核能和地熱能。

特斯拉為後鏡頭召回24萬輛

特斯拉表示，由於後視鏡頭無法顯示影像，該公司將召回約23.9萬輛車，但可以透過無線軟體更新解決該問題。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)日前對美國260萬輛特斯拉汽車展開調查，因一項允許用戶遠端移動汽車的功能導致事故。

特斯拉表示，少數受影響的車輛在啟動時可能會出現反向電流，可能導致汽車電腦主機板短路，導致後視鏡頭無法運作。這個問題影響2024-25年款Model 3和Model S以及2023-25年款Model X和Model Y。

沃爾格林上季業績超出預期

沃爾格林(Walgreens)第1財季獲利和營收超出預期。該公司關閉多家門市並削減其他成本，以擺脫困境。即使業績大幅超出預期，沃爾格林仍維持其2025財年調整後每股獲利1.4至1.8元的預期。

該公司並未提及全年銷售預期，但10月時預計本財年營收在1470至1510億元間。第1財季銷售額達394.6億元，較去年同期成長7.5%，三大業務部門都成長。當季淨虧損2.65億元，合每股虧損31分；調整後每股獲利51分。去年同期為淨虧損6700萬元或每股8分。

達美航空今年業績史上最佳

達美航空第1季展望超出分析師預期，因為該航空公司預測今年年初的旅遊需求強勁。執行長巴斯蒂安表示，這可能是該航空公司有史以來最好的成績。

達美航空預計今年將產生超過40億元的自由現金，較2024年增加18%，處於其30至50億元年度目標的中間值。該公司預計全年調整後每股獲利將超過7.35元。預計營收將成長7%至9%，高於LSEG調查分析師預測約5%的成長。預計第1季獲利在70分至1元之間，略高於華爾街預測的65至97分。

特斯拉 達美航空 天然氣

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