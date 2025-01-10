美商銀：川普若祭出高額關稅 Fed可能不再降息

美國商銀預計，基於對通膨的擔憂，川普 政府的激進關稅 可能會迫使聯準會 進入觀望模式。

美國商銀美國經濟學家巴佛(Aditya Bhave)在給客戶的最新報告中表示，「越來越多跡象顯示通膨呈上升趨勢。」考慮到政府交接的時機，聯準會可能已經完成本周期最後一次減息。

他指出，「甚至在考慮財政寬鬆或關稅之前，通膨就已經是一個令人擔憂的問題。這些政策變化將對聯準會的核心PCE預測構成上行風險。」美商銀預測核心PCE至2025年底為2.8%。PCE是指個人消費支出物價指數，這是聯準會首選的通膨指標。

巴佛說，「因此，如果川普在就職後就立即宣布徵收高額的進口關稅，聯準會可能不會進一步降息。」

經濟學家警告，進口關稅中一些成本將透過商品價格上漲的形式轉嫁給消費者。至少短期這可能會推動通膨上升。

聯準會在去年12月發布的經濟預測摘要(SEP)顯示，政策制訂者們預計2025年還會降息2次。但聯準會主席鮑爾表示，只有部分成員在做出預測時將川普政策的潛在影響納入考量。

川普在其第一任期內提高關稅，並承諾在第二個任期內擴大關稅。媒體報導，川普正在考慮宣布國家緊急狀態，以合理化徵收普遍關稅的決定。然而，關稅的適用範圍仍存在不確定性；川普的一些知名支持者反對徵收普遍關稅的觀點。

正當市場討論川普關稅計劃的不確定性之際，近幾個月通膨數據一直停滯在聯準會2%的目標上方。

投資人一直在下修對2025年聯準會降息的預期。聯準會的基準隔夜貸款利率目前為4.25%至4.5%。CME的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨市場認為聯準會在1月暫停降息的可能性為93%。而對於全年降減息前景的預測則很分散。截至最新分析，最可能的是到12月底只降息一次。

最近幾周，美國國債殖利率也一直在穩步攀升，這是交易員預計利率將在更長時間內保持偏高水平的另一個跡象。目前10年期美國國債殖利率徘徊在4.67%左右，遠高於去年年底的水平。