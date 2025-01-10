我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

川普2.0關稅來勢猛…英國資產市場3空 英鎊摔落一年低點

編譯湯淑君／綜合報導
川普2.0關稅來勢洶洶，加上通膨復熾和財政赤字惡化的顧慮揮之不去，已在全球資產市場掀起波瀾，尤其是英國資產壓力急速升高。（路透）
川普2.0關稅來勢洶洶，加上通膨復熾和財政赤字惡化的顧慮揮之不去，已在全球資產市場掀起波瀾，尤其是英國資產壓力急速升高。（路透）

川普2.0關稅來勢洶洶，加上通膨復熾和財政赤字惡化的顧慮揮之不去，已在全球資產市場掀起波瀾，尤其是英國資產壓力急速升高。英國公債市場9日賣壓加劇，基準債券殖利率攀抵金融海嘯以來最高水準，英鎊兌美元匯價摔落逾一年低點，進一步威脅工黨政府的財政計畫前景。

英國10年期公債價格9日早盤連續第四天下跌，與價格呈反向關係的殖利率9日一度竄升12個基點至4.93%，升抵2008年金融海嘯以來最高水準，稍後拉回至4.84%。同時，英鎊遭賣壓沖刷而下，對美元急貶多達1%，觸及1.2239美元，是2023年來11月來最弱價位。

倫敦股市大盤富時100指數9日雖與其他歐洲主要市場同步走高，但聚焦英國本土企業的指標富時250指數，盤中一度大跌1%，之後跌幅緩步收斂。

美國總統當選人川普近日頻頻揚言將提高關稅，市場憂心川普政策重燃通膨、導致利率盤旋在高檔更久，使全球債市一蹶不振，英國資產首當其衝，跌勢之猛，令人聯想起2022年英國前首相特拉斯（Liz Truss）迷你預算爭議引爆的那波賣壓。

英國政府債台愈築愈高，如今再度成為市場關切焦點。一位前央行官員甚至認為，現況可與1976年迫使英國尋求國際貨幣基金（IMF）紓困的那波債務危機相提並論。

M&G投資公司基金經理人Eva Sun-Wai受訪時表示，公債殖利率遽升，英鎊又重貶，「很可能是資本外逃的訊號，最令人擔心的是，投資人對於把資產放在英國或已失去信心」。

若長期公債殖利率升個不停，可能迫使英國政府訴諸財政撙節政策，藉此宣示削減債負的決心，以安撫市場。投資人擔心政府大量舉債，也憂慮經濟面臨停滯性通膨（成長疲軟且通膨頑強），已導致英國借貸成本急遽上升。RBC BlueBay資產管理公司投資長道丁說，英國經濟正陷入停滯性通膨。

近來一連串數據凸顯美國經濟相對強勢，美元再度走強，也打擊英鎊。美國10日出爐的非農就業報告若顯示勞動市場強得出人意料，英國公債市場可能賣壓再起。

殖利率 投資 川普

上一則

Fed會議紀錄「放慢降息步調」 決策可能趨於審慎

下一則

美商銀：川普若祭出高額關稅 Fed可能不再降息

延伸閱讀

路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排

路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排
習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光
最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣
說好的24小時內停火呢？ 川普俄烏特使將期限延至100天

說好的24小時內停火呢？ 川普俄烏特使將期限延至100天

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬