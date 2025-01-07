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推翻預測 前聯準會主席：川普政策未必會引發通膨

財經新聞組／綜合報導
川普關稅可能激發通膨上揚的看法正在逐漸改變。（歐新社）
川普關稅可能激發通膨上揚的看法正在逐漸改變。（歐新社）

包括歷屆美國總統顧問在內的多位頂尖經濟學家一致認為，川普擴大關稅、國內減稅和限制移民的政策，可能不會像原先分析所暗示的那樣導致通貨膨脹。

不過這些經濟學家表示，川普對聯準會施加控制的任何努力都將帶來重新引發物價壓力的真正風險，而正是這種煩惱幫助他當選。

川普的經濟政策包括徵收高額關稅，不僅針對中國，還針對墨西哥、加拿大和歐盟，這可能會提高進口商品的價格。他還計畫延長即將到期的減稅政策，並可能提供新的減稅政策，以刺激需求。對移民的打擊可能會削弱美國勞動力成長的主要來源，有些人擔心這可能會加劇薪資上漲。

話雖如此，前聯準會主席伯南克表示，「川普的政策，無論在公共財政方面有何優點，對通膨率的影響可能都很有限。」

他和其他人指出，無論哪位總統候選人當選，大多數即將到期的減稅措施預計都會保留，而且在國債不斷上升的背景下，國會對進一步減稅的效益可能有限。

伯南克表示，雖然移民限制可能會推高工資，但也意味著購買商品和服務的人數減少，這可能會緩解物價壓力。

他表示，雖然關稅的影響「很難預測，因為我們不知道總統是否只是為了討價還價而暫時實施關稅，還是想永久保留關稅，除非出現一些非常不尋常的情況」，也許包括政治風險，這似乎不會真正從根本上改變通膨路徑。

加州大學柏克萊分校經濟學教授、前歐巴馬政府顧問羅默也提出類似的分析：「就整體宏觀經濟而言，你不會看到劇烈的變化或可怕的事情。」

但她表示，風險仍然存在。例如，川普可能會試圖干擾聯準會主席鮑爾遏制通膨的努力，「如果聯準會的獨立性受到攻擊，這將產生非常嚴重的後果。」但她認為，這樣做可能會削弱信心並導致金融市場陷入混亂，因此這種情況不太可能發生。

川普 關稅 聯準會

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