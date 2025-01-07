推翻預測 前聯準會主席：川普政策未必會引發通膨

川普關稅可能激發通膨上揚的看法正在逐漸改變。（歐新社）

包括歷屆美國總統顧問在內的多位頂尖經濟學家一致認為，川普 擴大關稅 、國內減稅和限制移民的政策，可能不會像原先分析所暗示的那樣導致通貨膨脹。

不過這些經濟學家表示，川普對聯準會 施加控制的任何努力都將帶來重新引發物價壓力的真正風險，而正是這種煩惱幫助他當選。

川普的經濟政策包括徵收高額關稅，不僅針對中國，還針對墨西哥、加拿大和歐盟，這可能會提高進口商品的價格。他還計畫延長即將到期的減稅政策，並可能提供新的減稅政策，以刺激需求。對移民的打擊可能會削弱美國勞動力成長的主要來源，有些人擔心這可能會加劇薪資上漲。

話雖如此，前聯準會主席伯南克表示，「川普的政策，無論在公共財政方面有何優點，對通膨率的影響可能都很有限。」

他和其他人指出，無論哪位總統候選人當選，大多數即將到期的減稅措施預計都會保留，而且在國債不斷上升的背景下，國會對進一步減稅的效益可能有限。

伯南克表示，雖然移民限制可能會推高工資，但也意味著購買商品和服務的人數減少，這可能會緩解物價壓力。

他表示，雖然關稅的影響「很難預測，因為我們不知道總統是否只是為了討價還價而暫時實施關稅，還是想永久保留關稅，除非出現一些非常不尋常的情況」，也許包括政治風險，這似乎不會真正從根本上改變通膨路徑。

加州大學柏克萊分校經濟學教授、前歐巴馬政府顧問羅默也提出類似的分析：「就整體宏觀經濟而言，你不會看到劇烈的變化或可怕的事情。」

但她表示，風險仍然存在。例如，川普可能會試圖干擾聯準會主席鮑爾遏制通膨的努力，「如果聯準會的獨立性受到攻擊，這將產生非常嚴重的後果。」但她認為，這樣做可能會削弱信心並導致金融市場陷入混亂，因此這種情況不太可能發生。