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新執行長掌舵 分析師看旺今年星巴克股價再漲30%

財經新聞組／綜合報導

BTIG分析師薩利赫(Peter Saleh)認為，星巴克的股價可能會在2025年稍後上漲，因為在經歷充滿挑戰的2024年之後，星巴克在新任執行長尼科爾(Brian Niccol)的領導下可望取得更好的財務表現。

尼科爾於2024年9月接任執行長，將重點放在更快的服務時間、更簡單的定價和更好的門市營運上，這是讓星巴克股價重新確立最佳表現的要素。

薩利赫表示：「我們相信，2025年這些舉措取得的進展將為2026年及以後的同店銷售和獲利成長奠定基礎；隨著這一年的進展和復甦軌跡出現，將刺激股價。」

他將星巴克列為2025年上半年的首選之一，並設定115元的目標價。該目標價較目前水準上漲約30%。

薩利赫寫道：「預計2025年將是星巴克的轉型和投資年，因為管理層暫停發布財測，放慢了開發速度，並重新調整營運以實現持續的轉虧為盈努力。」但暗示星巴克今年的反彈不會一帆風順。

星巴克最近一季的全球同店銷售額下降7%，因為消費者抱怨該連鎖店不斷上漲的咖啡價格和漫長的等待時間。北美同店銷售額下降6%；國際銷售額下降9%，中國可比銷售額下降14%。非GAAP營業獲利率較前一年下降380個基點至14.4%。

尼科爾談到美國業務時表示：「我希望客流量開始好轉，從而推動同店銷售成長，這將成為我們未來發展的關鍵部分。」

星巴克股價2024年下跌5%，而史坦普500指數上漲23%。競爭同業麥當勞全年微幅走升。

星巴克的股價多年來一直高於競爭對手，過去12個月的市銷率為2.87倍，低於其他咖啡供應商麥當勞的8.1倍和Dutch Bros的4.1倍。

星巴克 咖啡 麥當勞

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