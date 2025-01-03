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財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果在中國提供春節折扣價

蘋果將在即將到來的農曆新年期間，在中國為其高端iPhone和其他產品提供折扣，因為面臨激烈的競爭。蘋果將iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max降價500元人民幣(68.5美元)，iPhone 16或iPhone 16 Plus可享400 元的折扣。優惠還包括iPhone 14和iPhone 15的折扣。長期以來，蘋果一直拒絕透過自有零售通路提供折扣。相反，第三方零售商會在一年中的某些時間提供優惠。然而，隨著競爭的加劇，蘋果去年更傾向於發布季節性優惠。

2024年底房貸需求大減22%

12月底房貸利率急劇上升，對房貸需求造成影響，恰逢房市進入一年通常最緩慢的時期。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，截至2024年12月27日過去2周房貸申請總量較前周下降21.9%。該數據已經過到聖誕節假期額外調整。在此期間，符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.89%上升至6.97%。2024年大部分時間房貸款利率都低於上年，但全年較上年上漲21個基點。對利率波動最敏感的房貸再融資申請較2周前下降36%；但仍較一年前同期高出10%。房貸再融資占比從前周的44.3%下降至占總申請量的39.4%。

黃金去年漲27% 14年來最佳

黃金去年大漲27%，創2010年以來的最大年度漲幅。隨著避險情緒席捲更廣泛的市場，黃金被視為避險資產，受益匪淺。去年的漲幅是由聯準會降息周期、持續的避險需求和央行購買浪潮所推動，許多分析師預計今年將進一步上漲。Kotak Securities分析師Kaynat Chainwala在報告中表示：「即使聯準會態度謹慎，但各國央行的持續買盤和地緣政治的不確定性，預計將使黃金成為首選避險資產。」

首申失業救濟人數意外下降

上周美國新申請失業救濟金人數意外下降，顯示2024年底裁員人數較低，這與健康的勞動市場一致。勞工部表示，截至12月28日當周初請失業金人數減少9000人，經季節調整後為21.1萬人，為3月來最低。經濟學家預測最近一周將有22.2萬人申請失業救濟金。索賠報告顯示，截至12月21日當周，持續申領失業救濟金人數減少5.2萬人，經季節性調整後為184.4萬人。

iPhone 利率 iPhone 16

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