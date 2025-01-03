美股最錢線／估值受樂觀情緒支撐 今年宜降低風險

Rosenberg Research警告，由於美股 估值主受樂觀情緒的支撐，投資 人應在新的一年降低風險。

該公司策略師瓊斯特拉(Marius Jongstra)在最新報告中指出，目前的股票估值沒有得到基本面的支撐。他認為，在如此高的價格下，加上川普 第二任期即將到來的政策不確定性，現在不是追逐風險的時候。

他說，這不是該公司第一次對估值過高發出警告，但現在有幾個指標似乎正在接近2021年的水平；當年美股在隨後的2022年跌入熊市、暴跌25%。

他引用該公司自創的「泡沫指標」；其中包括估值、保證金債務、現金比率和市場情緒在內的指標，可以衡量投資者的熱情和過度自信。

瓊斯特拉指出，自2022年底跌至近期低點以來，該指標一直在穩步上升，11月達到1.29，僅略低於2021年1.33的近期峰值。

在此同時，席勒本益比目前也已達到38.1倍，僅略低於2021年12月的近期高點38.3倍，也顯示美股估值過高。

席勒本益比又稱周週期調整本益比(CAPE)，剔除通膨因素後用10年平均獲利來計算本益比；而一般本益比則是以過去一年的獲利來計算，從而可以消弭經濟周期對估值的影響。過往數據顯示，美股CAPE超過25倍就進入「非理性繁榮」的瘋狂期。

2007年5月，美股CAPE達到27.6倍，之後爆發全球金融危機。去年1月的CAPE曾一度達到31，僅低於1929年股市崩盤時的峰值33和2000年股市暴跌50%前的數值44。

瓊斯特拉還警告，「40倍」是一個關鍵門檻，「這可能是一個訊號，代表估值過高將對遠期回報構成威脅。」數據顯示，當該指標越過這個門檻時，史坦普500指數1年、5年期和10年期的平均回報率就會變為負值，年跌幅約為3%。（財經新聞組）