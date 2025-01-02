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華爾街預期美股今年繼續上攻 費半短線恐遇死亡交叉

編譯季晶晶／綜合報導
美股標普500指數寫下四分之一個世紀以來的最佳兩年表現。（路透）
美股標普500指數寫下四分之一個世紀以來的最佳兩年表現。（路透）

美股三大指數雖在2024年最後一天全數收黑，全年依然亮眼封關，標普500指數連續第二年漲逾20%，締造25年來最佳的兩年表現，「市值兆美元俱樂部」成員也增加，且市值又更高。進入2025年，華爾街預期美股將繼續上攻，但費城半導體指數 (SOX)短線可能遭遇「死亡交叉」線型的挑戰。

在流動性清淡之際，美股三大指數2024年封關日下跌不到1%，但全年而言，標普500繼2023年上漲24%之後，2024年再漲23%，並57次刷新歷史收盤紀錄，是1997-1998年以來最強勁的連兩年漲勢。

道瓊工業指數也延續前一年漲勢，2024年再漲12.9%，那斯達克綜合指數則大漲28.6%，是紐約三大指數中表現最亮眼，費城半導體指數年線也上揚19.3%，輝達（NVIDIA）和特斯拉（TESLA）各漲171.2%與62.5%功不可沒，台積電ADR也揚升89.9%。

2024年美股「市值兆美元俱樂部」成員除了有Google母公司、亞馬遜、蘋果及微軟等熟面孔，還有特斯拉重新加入，以及輝達和博通等兩家新加入者，該俱樂部的總市值暴增90%至約19兆美元。

根據彭博資訊，標普500指數2024年總報酬率達到25%，為2014年來最高，也稱冠美國股匯債資產，鞏固了「捨股其誰」（TINA）的地位。

進入2025年，華爾街大多預期標普500指數將繼續上攻，受益於穩健的經濟支持企業獲利、利率可望繼續降低，以及美國總統當選人川普預料將推出有利於經濟成長的政策，年底預測價位介於6,000點-7,000點之間。

美銀策略師鮑樂認為，川普的「放任主義」經濟學、減稅及鬆綁管制，搭配潛在的人工智慧（AI）革命，意味著漲勢有望延續到2025年。不少投資人預期漲勢廣度會擴大，大型科技股以外的股票價位更誘人，有補漲空間。

標普500指數這波始於2022年10月的牛市，還沒走到之前十波牛市平均長度的一半，這波牛市累計上漲約64%，也遠小於先前牛市的平均184%漲幅。

不過，美股也閃現警訊，包括聯準會（Fed）降息前景的不確定性可能限制股市上行空間，投資人還擔心股市價位已過高，以及川普的關稅政策等。

此外，費半陷入50日均線跌破200日均線的「死亡交叉」型態，短期可能承受壓力。該指數上次陷入死亡交叉是在2022年3月17日，之後一個月跌了10%。

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