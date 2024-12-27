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分析師看好蘋果將進入「黃金成長年代」 預期明年股價將更上層樓

編譯黃淑玲／綜合外電
分析師看好蘋果明年的股價表現。 （美聯社）
分析師看好蘋果明年的股價表現。 （美聯社）

蘋果公司（Apple）股價今年來迭創新高，分析師看好這家消費電子大廠將進入「黃金成長時代」，預期明年股價將能更上層樓。

蘋果股價周四（26日）收漲0.32%，報259.02美元。今年已大漲35%，市值逼近4兆美元，漲幅超越大盤標普500指數的約27%。根據LSEG的資料，在49位追蹤蘋果股票的分析師中，35人給予蘋果買進或強烈建議買進的評級，12位中立。

摩根大通（小摩）分析師查特吉（Samik Chatterjee）看好iPhone銷售前景，理由是明年推出的iPhone新機（站稱iPhone 17）將有更多的人工智慧（AI）應用，帶動iPhone的銷量上行周期。

他預測，蘋果止於明年9月底的2025年度iPhone銷量將維持在2.3億支，2026年度增至2.51億支，2027年度再成長至2.63億支，蘋果2024-2027年度的營收年均複合成長率將達9%，盈餘年均複合成長率為16%。

他指出，即便沒有AI之助，獲利預測的景象可能「大不相同」，但在消費者支出「回穩」的情境下，銷量下行幅度有限，若AI的助益不如預期，營收成長率可能為中間個位數百分比，獲利成長率則將介於8%-10%，因為服務事業營收與利潤均健全擴張。

查特吉給予蘋果股票「加碼」評級，目標價為265美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）則提高蘋果股價的目標價，從300美元提高到325美元，看好蘋果即將進入AI助燃的「黃金成長時代」，「我們相信蘋果正走向多年的AI驅動iPhone換機潮，其潛力仍被華爾街低估」。

他表示，上百種開發中的應用程式（App）將創造每年數十億美元的營收劉，這些「以Apple Intelligence為基石打造」的App將啟動蘋果未來12-18個月的成長復興。

他也認為蘋果將迎來前所未有的換機潮，因為目前約3億支iPhone已超過四年未換新升級。Wedbush預期，蘋果2025年度iPhone銷量為2.4億支。

但並非每位分析師都樂觀看待蘋果股價前景，BTIG首席市場技術分析師克瑞斯基（Jonathan Krinsky）示警，蘋果股價上周累計漲2.6%，是連續第五周的周線漲幅達2%以上，可能不利明年1月繼續上攻，在蘋果「再度成為全球市值最高的公司，市值逼近4兆美元之際，進入1月我們小心為上。」

iPhone AI App

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