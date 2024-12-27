強勁支出、勞動力富韌性 高盛：美經濟明年可望成長2.5%

預測人士認為，美國經濟很有可能在2025年繼續穩定成長，而近幾個月經濟衰退的可能性有所下降。

自新冠疫情 爆發以來，美國經濟每年都在成長，預測者預計成長將持續下去，即使成長速度會低於近年。根據費城Fed 11月對經濟學家的調查，到2025年第4季的GDP年增率可能為1.9%。

這些經濟學家預計，到2025年第3季，出現負成長的可能性為22.4%，低於上一季調查的25%。高盛 經濟學家在11月的未來一年預測中表示，強勁的消費者支出和富有韌性的勞動力將繼續支撐來年的經濟。

隨著美國從疫情中重新開放，高通膨導致家庭預算緊張，專家們越來越有信心美國將實現歷史罕見的「軟著陸」。

聯準會從2022年開始的升息透過提高各種借貸成本來冷卻通膨，但這樣做可能會導致經濟陷入混亂並引發一波裁員潮。許多經濟學家預測，2022年和2023年經濟衰退即將來臨，這通常發生在通膨和反通膨升息周期之後。

相反，通膨幾乎已回落至疫情前的水平，而就業市場仍保持韌性。經濟持續成長，以至於聯準會再次開始降息。

如果成長率符合1.9%的預測，則將略低於疫情爆發前5年2.6%的中位數成長率。最新預測顯示，在2020年經濟大幅下滑後成長更快，今年第3季年增率為3.1%。

候任總統川普是經濟前景的一個不確定因素，特別是因為他在競選時承諾對進口產品、特別是來自中國的進口產品徵收高額和廣泛的關稅 。

高盛預測他只會徵收有限的關稅，這對經濟的影響很小。然而，經濟學家認為，根據川普的承諾，高關稅可能會推高各種產品的價格，引發通貨膨脹，拖累經濟。

話雖如此，高盛的預測還是比較樂觀，預計2025年經濟將以2.5%的健康年增率成長。