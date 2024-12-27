美上周初領失業金續降至21.9萬人 191萬人續領創3年新高

上周申請失業救濟金的人數保持穩定，但持續申領失業救濟金人數升至3年來最高水準。

美國勞工部 報告指出，截至12月21日當周初請失業金 人數減少1000人至21.9萬人；比分析師預測的22.3萬人要少。

截至12月14日當周，持續申領失業救濟金的人總數攀升4.6萬人，達到191萬人，超出分析師的預期，也是自2021年11月13日當周勞動市場自2020年春天失業人數暴增後逐步復甦以來的最高數字。

持續申領失業救濟金人數的不斷上升顯示，一些領取救濟金的人發現找到新工作變得更加困難。這可能意味著雖然經濟仍然強勁，但對工人的需求正在減弱。

消除每周波動性的每周初請失業金人數4周平均值小幅上升1000人至22萬6500人。

每周申請失業救濟金數據被視為美國裁員的代表。

勞動市場最近有些疲軟，但總體仍保持健康，考慮到利率多年來一直處於高點，其表現比許多經濟學家預測的要好。

本月稍早時，政府報告顯示，美國10月職缺從9月的740萬個的3年半低點反彈至770萬個，代表雖然招聘已經降溫，企業仍在尋找工人。

美國雇主11月增加了22.7萬個就業 崗位，而10月僅增加了微不足道的3.6萬個就業崗位。