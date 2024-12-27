我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普促最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

美上周初領失業金續降至21.9萬人 191萬人續領創3年新高

財經新聞組／綜合報導

上周申請失業救濟金的人數保持穩定，但持續申領失業救濟金人數升至3年來最高水準。

美國勞工部報告指出，截至12月21日當周初請失業金人數減少1000人至21.9萬人；比分析師預測的22.3萬人要少。

截至12月14日當周，持續申領失業救濟金的人總數攀升4.6萬人，達到191萬人，超出分析師的預期，也是自2021年11月13日當周勞動市場自2020年春天失業人數暴增後逐步復甦以來的最高數字。

持續申領失業救濟金人數的不斷上升顯示，一些領取救濟金的人發現找到新工作變得更加困難。這可能意味著雖然經濟仍然強勁，但對工人的需求正在減弱。

消除每周波動性的每周初請失業金人數4周平均值小幅上升1000人至22萬6500人。

每周申請失業救濟金數據被視為美國裁員的代表。

勞動市場最近有些疲軟，但總體仍保持健康，考慮到利率多年來一直處於高點，其表現比許多經濟學家預測的要好。

本月稍早時，政府報告顯示，美國10月職缺從9月的740萬個的3年半低點反彈至770萬個，代表雖然招聘已經降溫，企業仍在尋找工人。

美國雇主11月增加了22.7萬個就業崗位，而10月僅增加了微不足道的3.6萬個就業崗位。

就業 失業金 勞工部

上一則

「魷魚2」熱潮又將來襲 三星、起亞合作行銷 快閃店衝業績

下一則

強勁支出、勞動力富韌性 高盛：美經濟明年可望成長2.5%

延伸閱讀

類家庭養父稱「心情像嫁孫女」…10歲聽障童將出養美國

類家庭養父稱「心情像嫁孫女」…10歲聽障童將出養美國
黑白集／忌憚陸？川普不說台灣是美國一州

黑白集／忌憚陸？川普不說台灣是美國一州
美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益
降息未緩解壓力 30年房貸利率升

降息未緩解壓力 30年房貸利率升

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」