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AI晶片生態系新競合？Nvidia和AMD都參與投資馬斯克的xAI

編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）和超微（AMD）都參與投資馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司xAI的最新一輪籌資。(路透)
輝達（Nvidia）和超微（AMD）都參與投資馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司xAI的最新一輪籌資。(路透)

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，最新一輪籌得60億美元的投資人也包含輝達（Nvidia）和超微（AMD），透露這兩家AI晶片大咖多元化客戶的努力。此外，輝達執行長黃仁勳將在明年1月初發表主題演講，可能透露下一代晶片平台Rubin的更多細節。

xAI在23日釋出最新一輪籌資的細節與投資人，包括輝達和超微，以及許多美國創投業者，和沙烏地阿拉伯及卡達等國家的投資基金。

值得關注的是，輝達和超微參與xAI的最新一輪籌資，意義著這兩家晶片製造商正直接資助微軟、字母（Alphabet）、臉書母公司Meta、亞馬遜等大客戶的競爭對手。

此舉看似令人意外，但晶片製造商保持各種開放選項，依然合理。微軟、字母、Meta及亞馬遜等四大超大規模雲端業者，正運用來自博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）等業者的幫助，開發自研處理器，而輝達、超微與馬斯克維持緊密關係，意味著即使其他客戶尋求擴大仰賴自研晶片，仍會有其他晶片買家，從而能夠展現其技術的潛在優異效能。

xAI計劃在孟斐斯的超級電腦設施整合至少100萬組繪圖處理器（GPU），該公司也已表示有意擁有共20萬組輝達Hopper AI晶片。xAI迄今所提供的AI服務還不算是重大競爭對手，日前透露年營收有望突破1億美元。相較下，OpenAI預期今年將賺進近40億美元營收。

然而，若馬斯克押注打造全球最大AI資料中心的努力，催生出殺手級的AI應用，情勢可能迅速改變。

無論如何，輝達都是潛在贏家，股價24日收盤小漲0.4%至140.22美元，投資人正等待執行長黃仁勳明年1月初將發表的重大演說。在OpenAI上周宣布最新版的推理AI模型「o3」後，投資人更樂觀看待輝達的事業展望。

黃仁勳預定明年1月6日在拉斯維加斯消費電子展（CES）發表主題演講，可能揭露Rubin晶片的更多細節。

AI 輝達 晶片 黃仁勳 馬斯克 OpenAI

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