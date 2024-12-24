川普就職首日 美加密業期待發行政命令 推動代幣主流化
產業人士指出，加密貨幣業正在推動川普團隊在下個月上任時啟動他承諾的加密貨幣政策改革，並發布行政命令，以推動代幣主流化。
在競選過程中，川普承諾成為「加密總統」，以爭取加密產業支持。業界希望他兌現這一承諾，透過行政命令創立比特幣庫存，確保該行業能夠獲得銀行服務，並創建加密貨幣理事會。
兩位知情人士表示，他們正在推動川普上任100天內簽署這些行政命令，至少1月20日發布一項命令。
加密公司Polygon Labs法律長兼政策長瑞堤格(Rebecca Rettig)表示：「這是川普競選活動的主軸之一，行政命令必須確定成為第一天的實際優先事項，並提供某種未來政策方向。」
由於擔心犯罪和高度波動，拜登總統的監管機構對加密貨幣公司進行嚴格監管，但川普承諾改變做法。他的加密貨幣政策團隊已經成型，本月宣布對加密貨幣立場友好的阿特金斯出任證券交易委員會(SEC)主席，薩克斯出任白宮加密貨幣沙皇。
在川普重申他7月演講中首次公布的比特幣戰略儲備計劃後，全球最大加密貨幣比特幣本月創下10.7萬元以上的新高紀錄。但之後又回落至10萬元以下。
對於川普是否可以透過財政部動用行政權力設立加密貨幣儲備，或者是否有必要通過國會法案，分析人士存在分歧。
產業機構比特幣政策研究所甚至起草了一份潛在的行政命令文本，建議川普可以用來建立庫存。
根據草案內容，比特幣將被指定為戰略儲備資產，並要求財政部長每年花費210億元來建立國家比特幣庫存。
比特幣政策研究所政策主管夏皮羅表示，美國應該在比特幣貨幣化方面領先於地緣政治競爭對手，「而不是在美國沒有任何儲備的情況下讓價格上漲。」他拒絕透露該組織是否已與川普團隊分享該草案。
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