川普就職首日 美加密業期待發行政命令 推動代幣主流化

產業人士指出，加密貨幣 業正在推動川普 團隊在下個月上任時啟動他承諾的加密貨幣政策改革，並發布行政命令，以推動代幣主流化。

在競選過程中，川普承諾成為「加密總統」，以爭取加密產業支持。業界希望他兌現這一承諾，透過行政命令創立比特幣 庫存，確保該行業能夠獲得銀行服務，並創建加密貨幣理事會。

兩位知情人士表示，他們正在推動川普上任100天內簽署這些行政命令，至少1月20日發布一項命令。

加密公司Polygon Labs法律長兼政策長瑞堤格(Rebecca Rettig)表示：「這是川普競選活動的主軸之一，行政命令必須確定成為第一天的實際優先事項，並提供某種未來政策方向。」

由於擔心犯罪和高度波動，拜登總統的監管機構對加密貨幣公司進行嚴格監管，但川普承諾改變做法。他的加密貨幣政策團隊已經成型，本月宣布對加密貨幣立場友好的阿特金斯出任證券交易委員會(SEC)主席，薩克斯出任白宮加密貨幣沙皇。

在川普重申他7月演講中首次公布的比特幣戰略儲備計劃後，全球最大加密貨幣比特幣本月創下10.7萬元以上的新高紀錄。但之後又回落至10萬元以下。

對於川普是否可以透過財政部動用行政權力設立加密貨幣儲備，或者是否有必要通過國會法案，分析人士存在分歧。

產業機構比特幣政策研究所甚至起草了一份潛在的行政命令文本，建議川普可以用來建立庫存。

根據草案內容，比特幣將被指定為戰略儲備資產，並要求財政部長每年花費210億元來建立國家比特幣庫存。

比特幣政策研究所政策主管夏皮羅表示，美國應該在比特幣貨幣化方面領先於地緣政治競爭對手，「而不是在美國沒有任何儲備的情況下讓價格上漲。」他拒絕透露該組織是否已與川普團隊分享該草案。