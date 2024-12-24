我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

馬斯克批Fed「冗員過多」 恐成美效率部最新整頓目標

財經新聞組／綜合報導

川普指定負責提高美國政府效率的億萬富翁馬斯克，現在將目標鎖定聯準會

馬斯克在社交媒體平台X上寫道，負責保護全球最大經濟體的聯準會「冗員過多」(Overstaffed)。

這些串文是源自有關聯準會最新政策決定引發的一系列討論。美國候任總統川普之前也一再曾將聯準會作為目標，認為自己應該在貨幣政策和利率設定上擁有發言權。

隨著川普準備重返白宮，馬斯克已成為川普最親密的顧問之一，並將與企業家拉馬斯瓦米共同領導名為「政府效率部」(DOGE)的新機構。該機構任務在打造一個精簡且有效率的政府，包括削減2兆元的開支。

去年，位於華盛頓的聯準會理事會和遍布全美的12家地區儲備銀行總共雇用約2.4萬人，顯著少於全球其他央行

在歐元體系中，包括歐洲央行和該地區20個國家的央行如德國、法國和義大利央行，加起來的員工人數比聯準會更多。

聯準會及其主席鮑爾一直是川普經常攻擊的目標。川普在第一任期內任命鮑爾。但最近嘲笑鮑爾的工作是「政府中最好的工作」，說他「一個月去辦公室一次，然後說：『這樣吧，我們擲硬幣決定。』」

聯準會 川普 央行

上一則

AI推升股價 蘋果市值有望攻上4兆美元寫歷史

下一則

川普就職首日 美加密業期待發行政命令 推動代幣主流化

延伸閱讀

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波
川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角
川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展

川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展
馬斯克批Fed「員工過多」 恐成效率部最新整頓目標

馬斯克批Fed「員工過多」 恐成效率部最新整頓目標

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌