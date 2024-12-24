馬斯克批Fed「冗員過多」 恐成美效率部最新整頓目標

被川普 指定負責提高美國政府效率的億萬富翁馬斯克，現在將目標鎖定聯準會 。

馬斯克在社交媒體平台X上寫道，負責保護全球最大經濟體的聯準會「冗員過多」(Overstaffed)。

這些串文是源自有關聯準會最新政策決定引發的一系列討論。美國候任總統川普之前也一再曾將聯準會作為目標，認為自己應該在貨幣政策和利率設定上擁有發言權。

隨著川普準備重返白宮，馬斯克已成為川普最親密的顧問之一，並將與企業家拉馬斯瓦米共同領導名為「政府效率部」(DOGE)的新機構。該機構任務在打造一個精簡且有效率的政府，包括削減2兆元的開支。

去年，位於華盛頓的聯準會理事會和遍布全美的12家地區儲備銀行總共雇用約2.4萬人，顯著少於全球其他央行 。

在歐元體系中，包括歐洲央行和該地區20個國家的央行如德國、法國和義大利央行，加起來的員工人數比聯準會更多。

聯準會及其主席鮑爾一直是川普經常攻擊的目標。川普在第一任期內任命鮑爾。但最近嘲笑鮑爾的工作是「政府中最好的工作」，說他「一個月去辦公室一次，然後說：『這樣吧，我們擲硬幣決定。』」