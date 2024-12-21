美11月PCE物價指數年增2.4% 預示聯準會明年降息幅度減

美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示，整體及核心通膨率的月升幅都溫和下降，且升幅小於預估，但年升幅依然黏著，促使聯準會 本周預計2025年降息 幅度將少於9月預期，預示聯準會（Fed）對明年降息路徑將維持審慎立場。由於升幅小於預估，帶動美債回升。

美國商務部經濟分析局20日發布報告，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出繼10月成長率下修至0.3%後，11月成長0.4%。

經濟學家先前預測10月消費者支出將成長0.5%，前值為成長0.4%。強勁的消費者支出有助於推動經濟繼4至6月當季成長3.0%後，第3季年化成長率達到3.1%。

繼7至9月當季消費者支出飆升3.7%、創1年半來最快後，經濟學家預計本季消費者支出只會小幅放緩。

亞特蘭大Fed目前預測第4季國內生產毛額將成長3.2%。聯準會主席鮑爾18日形容經濟「非常出色」，並補充說，「我對經濟表現感覺非常好，我們希望繼續保持這種趨勢。」

以低裁員率和強勁工資成長為代表的勞動市場活力正在支撐消費者支出。強勁的家庭資產負債表反映了股市和房價的高漲，這也推動了支出。家庭儲蓄仍具有支撐作用。

然而，經濟學家警告，中等收入和高收入家庭是靠薪資成長和財富效應受益最多的家庭，而低收入 消費者面臨財務壓力。

11月通膨在近幾個月幾乎沒有改善後有所回落。個人消費支出(PCE)物價指數繼10月未經修正上漲0.2%上漲後，11月上漲0.1%

與去年同期比較，PCE物價指數繼10月上漲2.3%後上漲2.4%。年率上升的部分原因是去年的偏低讀數被排除在計算之外。

在剔除波動較大的食品和能源成分後，核心PCE物價指數繼10月未經修正的上漲0.3%後，11月上漲0.1%。與去年同月比較，核心PCE成長率與10月漲幅相同，都是2.8%。

PCE物價指數是聯準會最青睞的通膨目標。