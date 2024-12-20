美上周初請失業金人數減少2.2萬 降至22萬人 低於預期

上周美國首度申請失業救濟金人數下降幅度超過預期，與勞動市場狀況逐漸降溫一致。

勞工部 表示，截至12月14日當周，初請失業金 人數減少2.2萬人，經季節調整後為22萬人，低於市場預期的22.9 萬人。經濟學家預計最近一周有23萬人申請失業救濟。

有一周時間落差的持續申領失業金人數減少5000人，經季節調整後為187.4萬人。

初請失業金人數已進入波動期，這可能使清晰了解勞動市場變得困難。包括初請失業金人數和職缺在內的一系列指標顯示，情況比新冠疫情之前寬鬆得多，但勞動力市場正在有序放緩。

美國選民對民主黨總統拜登主政下的穩定成長不以為然，因物價仍比2021年初通膨飆升時高出20%。因此他們選擇讓共和黨在眾議院和參議院贏得多數，並將川普 送回白宮。

川普將接手一個整體看來健康的經濟。雖然失業率較2023年4月的53年來最低水準3.4%有所上升，但仍處於4.2%的低點。

另一項數據顯示，7至9月期間美國經濟成長率向上修正至以3.1%的健康年率成長，主受強勁的消費者支出和出口成長的推動。

商務部表示，雖然利率較高，美國第3季國內生產毛額(GDP)成長率較4至6月的3%有所加快。過去9季有8季GDP成長率超過 2%。