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Fed鷹式轉向釋4訊息 降息門檻更高 寬鬆行動近終點

編譯簡國帆／綜合報導
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國聯準會（Fed）18日雖一如預期降息1碼，卻「四路並進」高唱鷹調，包括主席鮑爾暗示將更重視通膨走向、改口表示開始評估潛在關稅政策影響。

Fed與鮑爾同時也釋放出兩大鷹派訊息：明年降息門檻更高，且寬鬆行動更接近終點。

對Fed這回降息提出異議的官員，換成今年剛加入決策小組FOMC的克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克，而非上回投反對票的理事鮑曼，顯示FOMC內部歧見加深。

Fed最新經濟預測顯示「鷹式轉向」，官員調降明年失業率預測至4.3%，但調升明年底核心通膨率至2.5%，高於9月預測的2.2%。

鮑爾表示，「通膨表現再度不如預期…我們真的希望看到進展」，甚至直言「隨時間接近年底，對年底通膨率預測有點落空」，暗示Fed明年將更聚焦通膨。

最鷹訊號來自利率預測，利率點狀圖顯示決策官員預估明年底利率中位數為3.9%，高於9月預期的3.4%，暗示明年會降息2碼，比市場預期的3碼小，且在19位官員中，多達十人預估明年底利率為3.9%。

鮑爾表示，這主要反映通膨較高且將居高不下，官員未來考慮降息時將觀察通膨進展。Fed也上調被視為「中性利率」的長期利率預估中位數至3%，為2018年來首見。

鮑爾透露，「一些人確實採取非常初步舉措」納入未來政策考量。相較下，他之前一再強調在政策接近實行或已付諸實踐前，Fed不會有所回應的說法。代表Fed內部開始評估川普政策影響。

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