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聯邦快遞將分拆300億元貨運部門 聚焦核心業務

編譯季晶晶／綜合外電
聯邦快遞周四宣布將分拆300億美元貨運部門。(美聯社)
聯邦快遞周四宣布將分拆300億美元貨運部門。(美聯社)

聯邦快遞（FedEx）宣布分拆300億美元的貨運業務，成為一家新的上市公司，進一步推進執行長Raj Subramaniam對這家包裹巨擘進行的精簡行動。

聯邦快遞周四在披露第2季財報之際表示，計劃在未來18個月內進行上述分拆。該公司6月曾表示正評估貨運業務，促使市場預期該部門可能被分拆或出售。彭博行業研究估計貨運部門的企業價值超過300億美元。

該公司因運輸物品範圍廣泛，被視為全球經濟成長的風向標。該公司表示，預計此次分柝將允許更多「客製化營運執行」和「量身訂製的投資和資本配置策略」，以滿足LTL（小於整車貨運）市場「不斷變化的需求」，LTL市場運輸重量在150-15,000磅間的貨物。

Subramaniam說：「在我們應對LTL市場的獨特動能時，現在是尋求分拆的合適時機。透過這個過程，我們將釋放出貨運業務的價值並使FedEx能為股東創造更大的價值。」

聯邦快遞股價周四在紐約盤後交易上漲逾10%。截至周三收盤，該股今年累計上漲約8%，落後標普500指數的漲幅大約是23%。

該公司同時下調全年盈利預測，理由是美國需求持續疲軟。聯邦快遞在公布優於華爾街預期的第2季財報時表示，2025財年度調整後每股盈餘將為19至20美元，低於先前每股20-21美元的財測，新區間的中點與彭博訪調分析師預估的均值19.48大致相等。

展望較為悲觀顯示聯邦快遞還在應對急速下滑的包裹需求。

該公司第2季調整後每股盈餘為4.05美元，分析師預估均值為3.98美元。 

聯邦快遞

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