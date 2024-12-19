Netflix 遭荷罰款475萬歐元

荷蘭資料保護局(DPA)表示將對Netflix處以475萬歐元(合498萬美元)的罰款，因Netflix在2018年至2020年間沒有正確告知客戶其個資的使用情況。DPA在聲明中表示，這項於2019年開始的調查顯示，「Netflix並未在其隱私權聲明中足夠清楚地告知客戶Netflix究竟如何處理這些資料。」「此外，當客戶詢問Netflix收集了哪些有關他們的資料時，客戶沒有收到足夠的資訊。這些都違反了《通用資料保護規範》(GDPR)。」

CFPB：信用卡 回饋不可縮水

美國消費者金融保護局(CFPB)警告，信用卡公司縮減或取消持卡人賺取的刷卡回饋、現金折抵或里程可能違反法律。CFPB在表示，禁止不公平、欺騙和濫用行為意味著當局可能會懲罰因細則、隱藏條款或技術故障而大幅削減此類獎勵價值的發卡機構。CFPB將此類通知分發給執行聯邦消費者金融法的其他機構，包括州總檢察長和地方監管機構。CFPB表示，截至2022年，四分之三的一般信用卡都是獎勵卡，許多消費者根據所提供的回饋選擇申請和使用哪張卡。

勃肯營收超標 調降明年財測

德國鞋類製造商勃肯公司(Birkenstock)第4季營收超出市場預期，得益於其昂貴涼鞋在美國和亞洲的全價銷售強勁。隨著新鮮款式成為消費者的優先選擇，特別是在其最大的美洲市場，勃肯的涼鞋和露趾木底鞋吸引不少新顧客上門。這也讓該公司得以提高售價：截至9月30日的財年，木鞋價格上漲了8%。勃肯預計2025財年營收將成長15%至17%，而先前的預測為17.5%。根據LSEG數據，該公司第4季營收4.558億歐元、約合4.7827億元；分析師平均預期為4.392億歐元。

房貸申請量5周來首度下降

上周美國房貸利率顯著走高，導致整體貸款 需求下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，總申請量較前周下降0.7%。這是5周以來首次下降。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.67%上漲至6.75%，僅較一年前同周高出8個基點。貸款需求下降的驅動因素是再融資需求。本周下跌 3%，但仍較一年前同周高出41%。購屋房貸申請本周增加1%，較一年前同周增加6%。