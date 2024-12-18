債券之年 今年債券基金注入逾6000億創紀錄

在不確定的2025年臨近同時，投資 人利用數十年來最高的殖利率 ，今年向全球債券 基金注入創紀錄的6000億元，

通膨下降最終讓央行能夠降低利率，促使投資人鎖定相對較高的殖利率，並在2022年2500億元流出固定收益基金後迎來「債券之年」。

隨著央行降低短期借貸成本，債券殖利率往往會下降，而物價則會上漲。

雖然今年ICE美銀全球債券指數的回報率一直處於2%左右的中等水平，但去年底殖利率突破4.5%，為2008年以來的最高水平。

根據金融數據提供商EPFR的數據，截至12月中旬，已有6170億元流入已開發市場和新興市場債券基金，超過2021年的5000億元，使2024年有望成為創紀錄的一年。

同時，隨著美國和歐洲股市指數創下新高，股市吸引了6700億元的資金流入。收益高、風險小的現金等價貨幣市場基金表現最好，吸金超過1兆元。

事實證明，公司債的殖利率高於同等政府債券，隨著企業經得起央行利率上升的考驗，公司債特別受歡迎，並出現反彈。

ICE美銀全球公司債指數相對無風險政府債務的殖利率已降至2007年金融危機前以來的最低水準。

匯豐銀行私人銀行全球投資長塞爾斯表示：「幾年前利率開始上升之前，許多公司長期鎖定資金。」「因此，借貸成本上升對企業的影響遠小於預期。與此同時，許多企業透過持有的現金賺取更多利潤。」

不過諸多因素可能導致2025年資金流入放緩。EPFR和道明證券的數據顯示，川普11月5日勝選後的4周內，有1170億元流入美國股票基金，是全球債券基金270億元流入量的4倍多。