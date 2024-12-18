我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

債券之年 今年債券基金注入逾6000億創紀錄

財經新聞組／綜合報導

在不確定的2025年臨近同時，投資人利用數十年來最高的殖利率，今年向全球債券基金注入創紀錄的6000億元，

通膨下降最終讓央行能夠降低利率，促使投資人鎖定相對較高的殖利率，並在2022年2500億元流出固定收益基金後迎來「債券之年」。

隨著央行降低短期借貸成本，債券殖利率往往會下降，而物價則會上漲。

雖然今年ICE美銀全球債券指數的回報率一直處於2%左右的中等水平，但去年底殖利率突破4.5%，為2008年以來的最高水平。

根據金融數據提供商EPFR的數據，截至12月中旬，已有6170億元流入已開發市場和新興市場債券基金，超過2021年的5000億元，使2024年有望成為創紀錄的一年。

同時，隨著美國和歐洲股市指數創下新高，股市吸引了6700億元的資金流入。收益高、風險小的現金等價貨幣市場基金表現最好，吸金超過1兆元。

事實證明，公司債的殖利率高於同等政府債券，隨著企業經得起央行利率上升的考驗，公司債特別受歡迎，並出現反彈。

ICE美銀全球公司債指數相對無風險政府債務的殖利率已降至2007年金融危機前以來的最低水準。

匯豐銀行私人銀行全球投資長塞爾斯表示：「幾年前利率開始上升之前，許多公司長期鎖定資金。」「因此，借貸成本上升對企業的影響遠小於預期。與此同時，許多企業透過持有的現金賺取更多利潤。」

不過諸多因素可能導致2025年資金流入放緩。EPFR和道明證券的數據顯示，川普11月5日勝選後的4周內，有1170億元流入美國股票基金，是全球債券基金270億元流入量的4倍多。

殖利率 債券 投資

上一則

美股最錢線／Fed助力 聖誕行情本周啟動

下一則

川普行情消退 道指連跌9天 創46年來最長跌勢

延伸閱讀

川普團隊擬擴大GPS電子腳鐐監管 目標未在押的無證客

川普團隊擬擴大GPS電子腳鐐監管 目標未在押的無證客
市議會提案 擴大外賣郎薪資保護

市議會提案 擴大外賣郎薪資保護
場邊人語／喬大馭牛 面子不留

場邊人語／喬大馭牛 面子不留
沒熱水、缺食物 新州1療養院遭勒令改善

沒熱水、缺食物 新州1療養院遭勒令改善

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世