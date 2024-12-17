我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

編譯劉忠勇／即時報導
市場大致已反映川普上台帶來的影響，但很少有人認為這表示美元漲勢已告一段落，也不認為川普能說動美元走低。(路透)
市場大致已反映川普上台帶來的影響，但很少有人認為這表示美元漲勢已告一段落，也不認為川普能說動美元走低。(路透)

華爾街押注美元在最近強勁反彈後仍將進一步走高，甚至可能和歐元達到平價，形同挑戰總統當選人川普（Donald Trump）公開表明希望美元走弱的願望。

自10月初以來，美元指數已升值6.1%，創下2022年聯準會（Fed）啟動升息計畫之初以來最佳單季表現。當時市場已預期，川普可能在11月的總統選舉中獲勝，並推動他的貿易關稅和減稅計畫。

英國金融時報調查發現，高盛、摩根士丹利和瑞銀在內的多數主要銀行預測，美元明年會進一步走高。德意志銀行還預測，美元會在2025年和歐元達到平價。目前，美元兌歐元匯率已從10月初的1.11美元升到低於1.05美元。

因此，無論川普口頭怎麼說，很多基金經理人對川普能藉美元貶值來扶持國內產業抱持懷疑態度。

川普偏好弱勢美元，在他上任總統任期內已表露無遺。當時他猛烈抨擊其他國家所謂的不公平匯率政策。川普政府甚至在美中貿易戰期間，正式將中國列為「匯率操縱國」。

然而，川普促進經濟經濟的政見和減稅主張，加上他揚言對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅的計畫，都可能推升通膨，進而導致Fed更長時間維持較高利率，也會吸引更多外國資本流入美元資產。

巴克萊銀行全球研究部負責人 Ajay Rajadhyaksha指出，川普的政策對美元絕對是正面的。巴克萊預測，到明年底，美元兌歐元匯率將小幅升值至1.04美元。

聯博（AllianceBernstein）首席經濟學家Eric Winograd指出，川普非常重視美元的主導地位，當其他國家談論使用非美元進行交易時，他就會很激動。

分析師指出，市場大致已反映川普上台帶來的影響，但很少有人認為這表示美元漲勢已告一段落，也不認為川普能說動美元走低。

Winograd說：「他或許會試圖在口頭上影響美元走勢，但到頭來基本面還是會占上風。」

川普 匯率 關稅

上一則

安謀反目高通 晶片授權訴訟官司開打 專家：和解機率大

延伸閱讀

中國大規模演習 分析：要川普與台灣保持距離

中國大規模演習 分析：要川普與台灣保持距離
川普就職典禮 OpenAI執行長奧特曼捐款百萬元

川普就職典禮 OpenAI執行長奧特曼捐款百萬元
川普再批「允烏對俄射長程飛彈」愚蠢 上任恐推翻拜登政策

川普再批「允烏對俄射長程飛彈」愚蠢 上任恐推翻拜登政策
求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令

求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21
美股示意圖。（歐新社）

未來一周美股3大觀察變數 美股長線表現可期

2024-12-15 05:03
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸