打破刻板印象 男性護理師大增 平均年薪9.5萬美元

在美國從事護理師工作的男性愈來愈多。（路透）

許多傳統以女性為主的工作，如今男性比率愈來愈高，包括國中小教師和客服人員，但這些職業男性勞工增加速度，遠不及護理師。

從2000年代初期以來，美國執業登記的男性護理師人數已增加近兩倍：2000年時約為14萬人，去年已增至約40萬人，占比也從20多年的約9%提高至約14%，其中許多人曾在軍中服役，或曾任輔助醫護人員、消防隊員等會接觸到護理工作的職業。

華盛頓公平成長中心經濟學家發現，想成為護理師的男性，傾向會在30歲前後這麼做，而非以此為第一份工作。

美國男性護理師協會主席莫特說：「我聽很多女學生說過，護理師是她們從小的夢想，因為她們喜歡助人，但男性更看重工作安全和工作穩定。」

美國勞工部 數據顯示，自新冠疫情 以來，醫護工作者的增加速度大約是整體就業 成長速度的兩倍。

在醫護和包括家庭看護的社福領域，美國的求才求職比大約是2比1。符合一定資格的護理師，例如在特定的鄉村地區工作，還能獲得州和聯邦政府的學貸補助。

美國執業登記護理師的工作通常需要學士學位，平均年薪約9.5萬美元，高於全國平均薪資的約6.5萬美元。護理師包含許多職位和薪資水準，男性常被薪水最高的工作吸引。

在負責施打麻醉和協助病患恢復的麻醉護理師中，男性比率大約46%，這份工作目前至少需要碩士學位，平均年薪為21.4萬美元。另一方面，美國大約只有10%的護佐為男性，這也是美國最低薪的護理職位之一，平均年薪只有3.8萬美元。