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張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

財經簡訊

財經新聞組／整理

黑石26億收購西武集團大樓

黑石集團(Blackstone)將以26億元收購東京市中心的一棟高級辦公大樓；該交易據稱是外國投資者在日本最大的房地產投資。該公司將從日本西武控股公司收購36層樓高的Tokyo Garden Terrace Kioicho辦公和酒店綜合大樓，以緩解這家鐵路和房地產公司的資產負債表壓力。該交易凸顯了全球對借款成本低、租金穩定的日本商業房地產市場的需求。《路透》3月時曾報導，西武集團正考慮以至少20億元的價格出售該建築。

大都會人壽將提升獲利成長

大都會人壽執行長表示，該公司最新目標是在未來5年內透過倍增對集團福利和資產管理等核心領域的投資，實現調整後每股獲利兩位數的成長。自2019年底公布上一個五年計畫以來，大都會人壽的股價已上漲約63%，低於史坦普保險指數同期85%的漲幅。新的五年策略計畫的目標包括兩位數調整後每股獲利成長、15%至17%的調整後股本回報率以及直接費用率降低100個基點。

華納兄弟探索分拆電視串流

華納兄弟探索公司將把日益下滑的有線電視業務與不斷成長的串流媒體和工作室業務切割，隨著有線電視業務的加速，為可能出售或分拆其傳統電視業務奠定了基礎。該公司表示新的公司結構將「增加為兩個部門尋求進一步價值創造機會的選擇權」，預計2025年中期完成新結構的推出。康卡斯特上個月計劃將其大部分NBCUniversal有線電視網絡分拆為一家新的上市公司，將其快速成長的電影業務和主題公園業務從日漸衰落的傳統電視業務中解放出來。Comedy Central和Nickelodeon所有者派拉蒙環球今年稍早也同意與串流媒體新貴Skydance Media合併。

谷歌指舊搜尋格式不利飯店

為遵守歐盟技術規則平衡價格比較網站和飯店的要求，谷歌表示，恢復多年前搜尋結果中10個藍色連結的格式，反而可能會減少飯店的用戶流量。近幾個月來，谷歌宣布對搜尋結果格式進行一系列改變，以解決比價網站、飯店、航空公司和小型零售商之間相互衝突的需求。它正在努力遵守《數位市場法案》(DMA)，該法案禁止它在其平台上支援自己的產品和服務。

大都會 投資 房地產

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美股最錢線／史指明年初再漲16% 但年底疲軟

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通膨頑固 美11月PPI按年升3% 去年2月來最大漲幅

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