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美調查：2/3銀髮勞工很滿意工作 30至49歲則不到一半

財經新聞組／綜合報導
銀髮族員工往往最能對工作感到滿意。（圖：美聯社）
銀髮族員工往往最能對工作感到滿意。（圖：美聯社）

皮尤研究中心發表報告指出，美國人看待自己工作呈現出正面的情緒。總體而言，美國工人對自己的工作保障水平持樂觀態度，打算在未來幾個月內找新工作的人相對較少。

而最快樂的人是年長者。65歲以上的人中有三分之二對自己的工作非常滿意，而18歲至29歲的人中只有40%對自己的工作非常滿意，30歲至49歲的人對工作非常滿意的不到一半。

報告指出：「總體而言，銀髮員工的工作滿意度更高，他們更有可能在工作中感到受到尊重。」

大多數65歲以上的勞工表示，他們工作既是因為需要錢，也是因為想要工作。數據顯示，這個年齡層中超過四分之一的人表示他們工作主要是因為想工作，而17%表示主要是因為需要錢。

事實是：許多美國人在經濟上還沒有準備好退休，但他們真的喜歡所做的事情。這些年長勞工透過靈活的機會重新構想職場和生活之間的平衡，這是他們能夠享受更健康、更長壽的生活的關鍵。

高滿意度的一個因素是自主性。報告指出，65歲以上的員工最有可能對工時和工作量的彈性以及從管理者收到的反饋表示高度滿意。

只要在工作中感到快樂，就會投入其中。數據顯示，年長員工更可能認為他們所做的事情超出人們對他們的期望。另一方面，只有大約三分之一18至29歲員工最可能表示他們只做到被期望的水平。

一段時間以來，在職的年長工人數量一直在緩慢增加。2023年大約五分之一的65歲以上美國人有工作，這個數字是1980年代中期的4倍；總共約有1100萬人。

根據美國勞工統計局的數據，2022年至2032年間，55歲至64歲年齡層的勞動參與率預計將增加3個百分點以上，65歲至74歲年齡層的勞動參與率也將增加3個百分點以上。

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