1員工隱瞞近3年1.51億送貨費 梅西百貨下修全年財測

梅西百貨 在完成對員工的調查後發現，某員工近3年來故意在其會計帳簿上隱瞞約1.51億元的送貨費用，並修改了這些年份的財報。

在準備本財季財報時發現會計問題後，這家百貨公司營運商於11月下旬宣布延後公布完整的上季財報。該公司表示，調查結果發現對前幾年或前幾季的財務表現沒有重大影響。

根據向美國證券 交易委員會(SEC)提交的財務文件，梅西百貨的獨立調查發現，「一名負責小包裹遞送費用會計的員工故意做出錯誤的應計會計分錄並偽造基礎文件」。文件指出，調查發現「其對財報的內部控制存在重大缺陷」，使該員工能夠通過「手動日記帳分錄」規避資訊驗證。

知情人士透露，這名員工告訴調查人員，最初是在計算小包裹遞送費用時犯了一個錯誤，然後他故意犯了其他錯誤來掩蓋這一錯誤。

梅西百貨下修全年獲利財測，預計調整後每股獲利在2.25至2.5元間，低於先前預期的2.34至2.69元。不過同時小幅調升全年銷售預期，但仍較上年下降。預計淨銷售額將在223至225億元之間；而先前的預期為221至224億元；較其2023財年230.9億元數字有所下降。

至於全年可比銷售額，梅西百貨預計較去年同期下降約1%至持平，高於先前約下降2%至約0.5%的預期。

截至11月2日當季，梅西百貨淨利從去年同期的4100萬元或每股15分降至2800萬元或每股10分。

該公司第3季銷售額總計47.4億元，年減2.4%。該公司直營和授權業務以及線上市場的可比銷售額下降1.3%。

梅西百貨的同名品牌仍然是該公司的弱點。最近一季的直營和授權銷售額可比銷售額下降了2.2%。

Bloomingdale's的直營加授權可比較銷售額成長了3.2%。Bluemercury 可比銷售額成長3.3%，是該美容品牌可比銷售額連續第15季成長。