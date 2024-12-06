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日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

財經簡訊

財經新聞組／整理

台積電在美生產輝達晶片

三位知情人士透露，台積電正與輝達(Nvidia)討論在亞利桑納州的新工廠生產Blackwell人工智慧晶片。消息人士指出，台積電已經做好明年初投產的準備。該協議如果最終敲定，將為台積電亞利桑納州工廠贏得另一個客戶；該工廠原本計劃明年開始大量生產。蘋果和超微半導體(AMD)是亞利桑納廠的現有客戶。不過這些晶片仍需要運回台灣進行封裝。因為亞利桑納廠不具備Blackwell晶片所必需的基片上晶圓晶片(CoWoS)產能。台積電的CoWoS產能目前全部位於台灣。

本田汽車召回逾20萬輛SUV

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，因燃油洩漏問題，本田汽車(Honda)將在美國召回約20萬5760輛SUV。此次召回包括2023-2025年車型的一些Passport和Pilot車輛。該美國汽車安全監管機構表示，加油口和管道可能會分離，導致受影響車型上的燃油洩漏。NHTSA補充說，經銷商將根據需要免費檢查和維修加油頸管和管道。

西南航空調升第4季單位營收

受益於定價的改善和國內旅遊需求的反彈，西南航空調升第4季每可用座位里程收入(RASM)的預期。該廉航公司過去一年採取了一系列努力來重振需求，包括建立合作夥伴關係、為客戶提供更多腿部空間的座位以及飛機售後回租。該航空公司10月宣布與激進股東艾利歐特達成協議，結束長達數月的激烈董事會鬥爭。該營運商目前預計其第4季RASM將成長5.5%至7%，而先前的預期為3.5%至5.5%。

Meta收購4太陽能專案積分

Meta Platforms Inc宣布收購美國4個大型太陽能專案的綠色信用積分，這將有助這家Facebook母公司在電力需求激增的情況下實現其清潔電力目標。該協議是Meta今年發布一系列公告中的最新一項，以滿足其耗電資料中心能源需求的同時又不損害氣候。該公司先前已宣布與多個大型太陽能專案、地熱新創公司達成交易，並尋求核電開發商的建議。在其最新協議中，Meta與芝加哥能源項目開發商Invenergy簽署了4份760兆瓦太陽能發電合約。這大約足以為13萬戶家庭供電。這些項目將在2024年至2027年期間併入電網，地點位於俄亥俄州、德州、新墨西哥州和阿肯色州。

台積電 晶片 本田

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